猫との生活を反対していたパパさん…服の中にいるのは…？猫ちゃんとの幸せなツーショットが反響を呼んでいます。話題の投稿は1万8000件以上の「いいね！」を獲得し「これだから、猫の洗脳能力を侮ってはいけないと…！」「そっと添えてる手が良い」「作戦通りニャ…」とのコメントが寄せられていました。

【写真：ネコとの生活を『拒否していたパパ』→３年後……嘘のような『変化』】

「猫反対」から「猫好き」に！

Threadsアカウント「ささきん」に投稿されたのは、パパさんと猫ちゃんのラブラブな写真です。パソコン作業中のパパさんのお腹のあたりをよく見ると、なんと猫ちゃんが！パパさんはパーカーの中に猫ちゃんを入れてカンガルーのように抱っこしたままお仕事していたそうです。

猫ちゃんのことを可愛がるパパさんですが、実は3年前までは猫を飼うことに反対だったのだそう。しかし、会社の猫飼いの方が猫の魅力を語ってくださったことで、拒否していた気持ちが和らぎ譲渡会へ。そこで「ハク」ちゃん「ニカ」ちゃんをお迎えすることになったそうです。すっかり猫好きになってしまったパパさんと、パパさんをメロメロにしたハクちゃん、ニカちゃんでした。

猫あるあるに納得の声

猫好きになったパパさんと可愛がられる猫ちゃんを見たThreadsユーザーたちからは「猫は神様ですからね。神様の望み通りに人間は動くんですよ」「だいたい猫を飼う事に反対した旦那ほどメロメロになるお決まりパターン！幸せならよいの」「フッフッフッ、そうやってみーんな猫様のトリコになるのだ」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「ささきん」では、ハクちゃんとニカちゃんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ささきん」さま

執筆：tonakai

