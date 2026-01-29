シャープ、スタンダードスマホ「AQUOS sense9」のメーカー版・楽天モバイル版「SH-M29」にAndroid 16へのOSバージョンアップを提供開始
|5G対応スタンダードスマホ「AQUOS sense9 SH-M29」がAndroid 16に！
シャープは26日、同社が展開している「AQUOS」ブランドにおける5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「AQUOS sense9」のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）および楽天モバイル版「AQUOS sense9（型番：SH-M29）」に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含めたソフトウェア更新の提供を2026年1月26日（月）より順次提供するとお知らせしています。
更新後のビルド番号は「03.00.00」となり、ビルド番号の確認方法は「設定」→「デバイス情報」→「ビルド番号」で確認できます。主な更新内容は以下のように案内されていますが、シャープの公式Webページ『Android 16対応 OSアップデート｜OSバージョンアップ情報｜サポート｜AQUOS：シャープ』や『OSアップデート（ver.16） - よくあるご質問』も合わせてご確認ください。
・Android 16へのOSバージョンアップ
・セキュリティの向上
※その他の更新も含まれています。
※インストール中は本機の電源を切らないでください。
AQUOS sense9 SM-M29はシャープが展開する「AQUOS」ブランドにおいてスタンダードモデルとして人気の高い「AQUOS sense」シリーズの2024年モデル「AQUOS sense9」のメーカー版および楽天モバイル版で、これまでのAQUOS senseシリーズと同じく必要十分な性能や機能を備えつつ、前機種「AQUOS sense8」や前々機種「AQUOS sense7」に続いて「どまんなか」をめざしつつ、スマホの買い替えを何度か経験しているうちに「こんなもんか……」と思わせないように「間違いない性能」と「心うるおうワクワク」をテーマに「楽しさのまんなか」をもう一歩前に進めた「ちょっとアガる どまんなか」をめざして開発されたということです。
新たにデザイナーの三宅一成氏が設立した「miyake design」監修によるデザインに一新していましたが、AQUOS sense9も同様にmiyake design監修による新デザインとなり、自由曲線を用いたメタリックでソリッドなスタイルで、3つのカラーコンセプトによる6色のカラーバリエーションが用意され、個性的なBicolorやシンプルなモノトーンなどといった豊富な選択肢から自分好みの1台を選べるようになっています。本体色はメーカー版がブラック、ホワイト、ブルー、コーラル、グレージュの5色、楽天モバイル版がブラック、ホワイト、ブルーの3色で、サイズは約149×73×8.9mm（突起部除く）、質量は約166g。
メーカー版
楽天モバイル版
主な仕様は約6.1インチFHD+（1080×2340ドット）有機ELディスプレイおよびQualcomm製チップセット（SoC）「Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Plarform」、6GB内蔵メモリー（RAM）、128GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／B、防水（IPX5・IPX8）、防塵（IP6X）、耐衝撃などの16項目の耐衝撃性能（MIL-STD-810H）、5000mAhバッテリー、USB Type-C端子（USB 3.2 Gen 1、Display Port 1.4）、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.1、位置情報取得（A-GNSSなど）。
＜フロントカメラ＞
・約3200万画素CMOS／広角レンズ（F2.2、焦点距離25mm、画角78°、Smart EIS）
＜リアカメラ＞
・約5030万画素CMOS／広角レンズ（F1.9、焦点距離23mm、画角84°、OIS、Smart EIS）
・約5030万画素CMOS／超広角レンズ（F2.2、焦点距離13mm、画角122°、Smart EIS）
携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMに対応したデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）をサポート。アルコール除菌シートやハンドソープでの洗浄、耐薬品にも対応。加えて新たに口元のスピーカーをBOX構造にしたフロントステレオスピーカーを搭載し、AQUOS sense8と比べて音圧が約2.4倍、低音が約2.8倍も向上しているとのこと。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご参照ください。
・シャープ、新スタンダードスマホ「AQUOS sense9」を発表！11月7日発売で予約受付中。Snapdragon 7s Gen 2や最大240Hz相当の滑らか表示など - S-MAX
・シャープの新スマホ「AQUOS sense9」の価格や割引などをまとめ！量販やEC、MVNO、楽天モバイル、NTTドコモ、au、UQ mobile、SoftBankなど - S-MAX
・ちょっとアガる、どまんなか！もう一歩前に進んだシャープの新スタンダードスマホ「AQUOS sense9」を写真や動画で紹介【レポート】 - S-MAX
5G NR: n1, n3, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 5, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 28, 38, 40, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
発売時にはAndroid 14がプリインストールされており、その後、2025年3月よりAndroid 15が提供されてきましたが、今回、最新のAndroid 16が提供開始されました。更新は「設定」→「システム」→「詳細設定」→「システムアップデート」を選択してから画面の案内に従って操作します。最大3回のOSバージョンアップや最大5年間のセキュリティーアップデートに対応。更新に際しての注意事項は以下の通りです。
・システムアップデートは、本端末に登録した電話帳、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様の端末の状態（故障、破損、水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
・システムアップデートには大量のパケット通信が発生することがあります。Wi-Fi通信を利用できる場合は、Wi-Fi通信を利用し更新することをおすすめします。
・システムアップデートに必要な電池残量がないときはソフトウェアを更新できません。
・システムアップデートを行う際は、電池をフル充電しておいてください。更新時は充電しながら操作することをおすすめします。
・システムアップデート（ダウンロード、書き換え）には時間がかかる場合があります。
・システムアップデート中は、電話の発信、着信、各種通信機能、およびその他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は電話の着信は可能です。
・システムアップデートは電波状態の良いところで、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、システムアップデートを中断することがあります。
・システムアップデート中に送信されてきたSMSは、SMSセンターに保管されます。
・システムアップデートの際、お客様の端末固有の情報（機種や製造番号など）が、当社のシステムアップデート用サーバーに送信されます。当社は送信された情報を、システムアップデート以外の目的には利用いたしません。
・システムアップデートに失敗すると、本端末が使用できなくなる場合があります。本端末が使用できなくなった場合は、「保証書に記載のお問い合わせ先」までお問い合わせください。
・PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の再起動の途中で、PINコード入力画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
・システムアップデート中は、他のアプリを起動しないでください。
