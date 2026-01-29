登山家の野口健さんの長女・野口絵子さんが「第５８回ミス日本コンテスト ２０２６」でグランプリに輝いたことをＳＮＳで改めて報告した。

Ｘ（旧ツイッター）で「この度、ミス日本コンテスト２０２６にてミス日本グランプリとミス日本『海の日』を受賞いたしました」とつづり、「これから始まる一年は、新しい人生の幕開けだと感じています。未知の世界へ一歩踏み出す感覚は、これまで山に挑戦してきたときの気持ちとどこか重なります」と記した。

「私にとって１３名のファイナリストは皆、誰もがそれぞれの場所で輝くグランプリです。誇りを持って生きるかっこいい姿に、何度も背中を押されてきました。私は、その代表としてミス日本に選んでいただけたことを忘れません。期待していただいた以上の働きができるよう、自分の目で見て学んできた事を大切に、野口絵子らしいミス日本の一年を歩んでまいります」と誓い、「人生でティアラを被る日が訪れるとは、思っていませんでした」「早速、プロフィール写真を撮影していただきました！」とドレス姿をアップ。

「コンテストまで、しばらく断酒していました。解禁です」「やっと、やっと、何も気にせずご飯が食べれます コンテスト後、一番最初に祝いたい！と大好きな友人から連絡がきました。断食生活から戻ってくるとしばらく胃が小さいですが、、そんなこと言ってられません。美味しいは幸せ」とお酒や食事を堪能した。

インスタグラムのストリーズにも麗しい姿を投稿し、ＳＮＳには「すごく綺麗」「お父さんそっくり」「カワイイ」「才色兼備」と祝福の声が寄せられた。

絵子さんはＴＢＳ系「世界ふしぎ発見！」のミステリーハンターなどタレントとしても活動。登山家としても活動し、２０２３年１月に親子でヒマラヤのアイランドピーク（６１８９ｍ）登頂に成功。２５年９月にもロブチェピーク（６１１９ｍ）登頂を報告した。中学で英国留学、高校からニュージーランド留学し、帰国後に慶大総合政策学部に入学したことを報告した。