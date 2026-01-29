松任谷正隆、日本製ミディアムSUVタイプ“BEV”最新の実力をチェック レクサス、スバルの2台を評する
音楽プロデューサーの松任谷正隆（74）がMCを務めるBS朝日『カーグラフィックTV』（毎週木曜 後11：00）が、きょう29日に放送される。今回は、2台の日本製“電動SUV”を取り上げる。
【写真多数】スタイリッシュでかっこいい…本製ミディアムSUVタイプ“BEV”内外装全部見せ
ハイブリッドやプラグインハイブリッド車のラインアップが充実した日本市場では、C/DセグメントサイズのBEVとなると、欧州をはじめ海外メーカーのモデルが中心となっていることは否定できない。しかしそんな中、日産リーフやアリアが引っ張ってきたこのクラスの日本製BEVも状況が変わりつつあるように見える。
マルチパスウェイ戦略を取ってきたトヨタと、スバルが共同開発したBEV専用の、e-TNGA/e-スバル・グローバルプラットフォームを採用する電動SUV、トヨタ『bZ4X』、レクサス『RZ』、そしてスバル『ソルテラ』が2025年後半に商品改良を受け、ほぼ同時期に発表されたのである。
今回はプラットフォームを共有する3モデルの中から、ラクシュリーSUVとしてさらに個性を強めたDセグメントクラスのレクサス『RZ 550e Fスポーツ』、よりアグレッシブな表情が与えられた、Cセグメントクラスのスバル『ソルテラ ET-HS』の2台を連れ出し、日本製ミディアムSUVタイプのBEVの、最新の実力をチェック。2台に試乗した松任谷はどう評するのか。
