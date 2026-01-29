【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は２８日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、政策金利を年３・５０〜３・７５％で維持すると決めた。

据え置きは昨年７月以来４会合ぶり。前回は雇用の下振れリスクに対応するため３会合連続となる利下げを行ったが、米経済の先行きは改善しているとして、当面は経済情勢を慎重に見極める方針を示した。

ＦＲＢのパウエル議長は会合後の記者会見で「インフレ（物価上昇）の上振れリスクと雇用の下振れリスクはどちらも低下した」と指摘し、「経済の見通しは明確に改善している。現行の政策スタンスは適切だ」と強調した。パウエル氏は現在の金利水準が景気を刺激も冷ましもしない「中立金利」の範囲内にあるとの認識を示している。

金利据え置きは賛成多数で決定した。トランプ大統領が指名したミラン理事と、次期議長候補の一人と目されるウォーラー理事は０・２５％の利下げを求めて反対した。

トランプ氏は２９日、自身のＳＮＳに「ＦＲＢは今すぐ大幅に利下げすべきだ」と投稿し、金利を据え置いたＦＲＢを強く批判した。パウエル氏に対しては「金利をこれほど高水準に維持する理由は全くないのに、また利下げを拒んだ」と不満を示し、「米国は世界のどの国よりも低い金利にすべきだ」と訴えた。