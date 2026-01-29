ある保護犬の感動的なエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万1000回再生を突破し、「胸が痛くなります」「ただただ感動」「本当にありがとう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：10年以上散歩されず、下半身不随になった老犬 保護して2日後→奇跡的な『まさかの光景』】

下半身不随になった老犬

TikTokアカウント「baba_ikuko」の投稿主さんは、動物の保護活動の様子を紹介しています。今回投稿したのは、保護犬『レン』ちゃんの成長記録です。

レンちゃんは、同じ場所に繋がれたまま暮らしていたといいます。お散歩に連れて行ってもらえることもなく、ついに下半身不随になってしまったレンちゃん。なんと、10年以上もろくに歩かせてもらえていませんでした。

そんなレンちゃんを引き取ったのが、投稿主さんです。レンちゃんの飼い主さんとなり、まずは歩行訓練を行うことに。レンちゃんの足は、長年の運動不足の影響で、「歩き方を忘れた」ような状態になっていたといいます。

飼い主さんと二人三脚で…

そこで、飼い主さんは、レンちゃんに歩き方を思い出してもらうことにしたそうです。無理に歩かせようとせず、自分で筋肉を使うように誘導したのです。しっかりと地に足を付けてから、次の1歩へ…。

気が遠くなるような地道な訓練でしたが、飼い主さんは諦めませんでした。もちろん、レンちゃんも積極的に歩こうとしていたといいます。他のわんこたちに応援されながら、失われた10年を取り戻そうと夢中になっていたそうです。

保護して2日後に起きた奇跡

飼い主さんとレンちゃんの訓練が始まり、2日目。なんと、早くもレンちゃんが自力で歩けるようになったのです。やっと自由になり、「歩きたい！」という気持ちが高まったのかもしれません。驚異的な成長を遂げたレンちゃんの姿に、思わず涙がこぼれます…。

現在のレンちゃんは、毎日笑顔で幸せに暮らしているそうです。そんなレンちゃんの姿に、「こんなに早く歩けるようになると思わなかった」と綴った飼い主さん。奇跡が起きたのは、レンちゃんの生きる力と、飼い主さんのサポートがあってこそでしょうね！

この投稿には「救ってくれて、本当にありがとう」「走ることを思いっきり楽しんでほしい」「これから幸せな犬生を願ってます」などの温かなコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「baba_ikuko」では、他の保護動物たちの物語も紹介されています。

