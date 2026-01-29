3児の母・近藤千尋、姉妹ゲンカに口を出さない理由とは？「イライラしてる人がいると…」

1月29日、フジテレビ系『ぽかぽか』にて、3児の母である近藤千尋が、育児についてのマイルールを明かした。

番組中、子育てについて話す場面で、“姉妹ゲンカには口出し禁止”とした近藤は、「上2人が今、8歳と6歳になりまして」「小さい頃よりはまだケンカは減ったんですけど」と切り出した。

続けて、娘たちが“シール交換”にハマっており、そのためにレアなシールなどをプレゼントしてあげることもあるとしつつ、「最初は仲良く喜んでるんですけど、“私はこっちのシールが良かった”ってめっちゃすぐケンカになるから」とトーク。

さらに、「聞いてたら、本当にもうイライライライラ」「ずっと楽しくいたいから、怒ってる人とかイライラしてる人がいると自分の波動が下がるって思っちゃうタイプなんで」「だから、なるべく３人目の子とキッチンに逃げて何も聞こえないふりして、『もう2人で解決して』って言うようにしてます」と明かしていた。

その後、「ケンカって、社会に出てからも学校に行ってからもそうだと思うんですけど、やっぱりどっちかが悪いって絶対ないから。嫌な気持ちにさせた時点で、お互いごめんなさいだよっていうのは教えてるので」「そこからは結構ちゃんと、2人で解決してる」と話していた。