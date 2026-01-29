インテルは現地時間28日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節でボルシア・ドルトムントと対戦。イタリア代表DFフェデリコ・ディマルコと、フランス人MFアンディ・ディウフのゴールで2-0の快勝を収めたが、最終的に10位に終わり、プレイオフに回ることが決まった。



移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、後半戦での巻き返しに向けてインテルはアル・イテハドに所属するフランス代表FWムサ・ディアビの獲得に迫っているという。





インテルのクリスティアン・キヴ監督もこの移籍にゴーサインを出しているほか、すでにフランス代表FWと個人合意に至っているとのこと。また、3500万ユーロ（約64億2000万円）の買い取りオプションが付随したレンタル移籍になる見込みで、アル・イテハドからの最終承認を待っている状況だという。下部組織から在籍したパリ・サンジェルマンでプロキャリアをスタートさせたディアビはレヴァークーゼンやアストン・ヴィラでのプレイを経て、2024年夏にアル・イテハドへ移籍。爆発的なスピードを武器に今季はここまでサウジ・プロ・リーグ16試合に出場して2ゴール5アシストをマークしている。なお、インテルのジュゼッペ・マロッタ会長は「アル・イテハドからムサ・ディアビを獲得するために交渉中である。現時点で条件面が複雑で決して簡単な取引ではない」と同選手の獲得に動いていることを公に認めている。