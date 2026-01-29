29日、南魚沼市の六日町八海山スキー場で、スノーボードでコース外に出た男性から救助要請がありました。警察と消防が捜索し男性を見つけ、救助にあたっています(29日・午後8時半現在)。



警察によりますと、29日午後3時すぎ、南魚沼市の八海山スキー場で20代の男性から「コース外を滑り動けなくなった」と警察に通報がありました。男性はスノーボードでコース外を滑り、コースから東に約500m離れた場所で身動きが取れなくなったということです。



午後6時前、警察と消防が7人体制で救助に向かい、約1時間後に男性が見つかりました。男性にケガはありません。



29日午後8時半の時点で、警察と消防が男性を連れ下山中です。