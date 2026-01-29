◆第２７回梅見月杯・ＳＰ１（１月２９日、名古屋競馬場・ダート１５００メートル、良）

断然人気馬のまさかの惨敗に、ネットでは悲鳴が続出している。

かきつばた記念のトライアル競走は１２頭立てで行われ、単勝１・５倍で断然の１番人気のムエックス（牡８歳、船橋・張田京厩舎、父アジアエクスプレス）は１０着に敗れた。張田昂（あきら）騎手の騎乗でスタートを決めて、序盤はケイズレーヴ（吉原寛人騎手）との激しい先行争いに。譲らずハナを主張してレースを進めたが、直線の入り口で勝ち馬のメイショウタイセツ（牡５歳、愛知・宇都英樹厩舎、父ホッコータルマエ）にかわされると手応えを失い、最後は馬群に沈む形となった。

勝ったのは２番人気で今井貴大騎手が騎乗したメイショウタイセツ。名古屋記念に続いての重賞連勝となった。勝ちタイムは１分３４秒４。

２着に６番人気で７歳牡馬のメルト（細川智史騎手）、３着に５番人気で９歳牡馬のベルダーイメル（本田正重騎手）が続き、払戻金は４つの式別で万馬券に。馬連１万９３６０円、馬単は２万３２１０円、３連複は３万３８４０円、３連単は２４万５９４０円と大荒れ決着となった。

本命馬の敗退にＳＮＳ上では、「ムエックス飛ぶのかよ？！？！？！」「え、ほんとにムエックスどうしたの」「馬券外とは誰も思わんて」「ズルズル下がっていったけど大丈夫かな？何も無ければいいけど」「飛んだ？！？！？！？！？」「飛ぶのかよ？！？！？！」「今日はもう休みます 明日は、今日の倍頑張ります」「負けんのこれ？ｗ」「負けて草」「いやあ競馬て難しいなあ」「ちょっと目離した隙にムエックス負けててびっくり どうしたんや」「とんだ笑笑」などのコメントが寄せられた。