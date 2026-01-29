¡Ö´Å¤¨²¼¼ê¤Ç²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤Ä¹½÷¡×¤È¡Ö°¦ÕÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤º¤ë¤¤Ëå¡× ÎôÅù´¶¤ä¼»ÅÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÄ¤ó¤À»ÐËå´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¾×·âºî¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¥â¥Î¤ò²¿¤Ç¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤¬²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡½¡½¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ·ù¤¤¤Ê½÷¡Ù¡Ê¤¿¤À¤Ã¤Á/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢Ëå¤È»Ð¤Î³Î¼¹¤òÉÁ¤¯¾×·â¤Î¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡26ºÐOL¡¦¥¨¥ê¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¡¢Âç¤¤Ê¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë¶»¤ÎÆâ¤Ë¿¡¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¸¶°ø¤ÏËå¤Î¤Þ¤ê¤¢¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é»Ð¤òÁ¢¤Þ¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Þ¤ê¤¢¤Ï¡¢»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë»Ð¤Î¥â¥Î¤ä¿Í¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ëå¤È¤Î´Ø·¸¤Ëíä°×¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ê¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±µ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Èà¤òÏ¢¤ì¤Æ¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Ëå¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½»Ð¤ÈËå¤Î³Î¼¹¤òÉÁ¤½Ð¤¹ËÜºî¡£¥¯¡¼¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î»Ð¡¦¥¨¥ê¤È¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ëËå¡¦¤Þ¤ê¤¢¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤À¤Ã¤Á¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤¿¤À¤Ã¤Á¡Ë¡§»ä¼«¿È¡¢2¿Í»ÐËå¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢¼Â¤Î»Ð¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¾»Ð¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëå¤ä½¾»Ð¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î»Ð¡¦¥¨¥ê¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¨¤ë¤Î¤¬²¼¼ê¤Ç²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¾»Ð¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÉôÊ¬¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤ê¤¢¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢»ä¤ÎËå¤Î»Ñ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ê¤¢¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ìµ¼Ùµ¤¤Ç²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Â¦¤«¤é¸«¤Æ¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤¡¡¢ÆÀ¤À¤Ê¤¡¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷¤Î»Ò¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤ê¤¢¤Ï»Ð¤ËÎôÅù´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤ÎÎôÅù´¶¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Á´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖÉÁ¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤À¤Ã¤Á¡§Ëå¤Î¤Þ¤ê¤¢¤Î¥¥ã¥é¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬»×¤¦¡ÖËö¤Ã»Ò¡×¤Î¡¢¥¨¥ê¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡×¤Î·ù¤ÊÉôÊ¬¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖËö¤Ã»Ò¡×¤Î·ù¤ÊÉôÊ¬¤Ï¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢»ä¤¬»Ð¤È¤·¤ÆËå¤òÁ¢¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ê¤¢¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Á³¤È½÷À¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡£µÕ¤Ë¥¨¥ê¤Ï¡¢»ä¤¬¼«Ê¬¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ù¤ÊÉôÊ¬¡×¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ¾å¼ê¤¯ÉÁ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÊÔ½¸¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¤Ã¤Á¡§7ÏÃ¤Î¤Þ¤ê¤¢¤Î¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤¬²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö¸¬Â½¤Ã¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£ Áê¼ê¤Î¹¥°Õ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡¼¤Ã¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬´¶¤¸¤ë¡ÖÄ¹½÷¤Î²Ä°¦¤¯¤Ê¤µ¡×¡ÖËö¤Ã»Ò¤Î¤º¤ë¤µ¡ÊÁ¢¤Þ¤·¤µ¡Ë¡×¤ò¥®¥å¥Ã¤È¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤âÌÜ¾å¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ±óÎ¸¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë´Å¤¨¤Æ¡¢Íß¤·¤¤¥â¥Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¸ÀÍÕ¤Ç´î¤Ù¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤«¤ì¤ë¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¸¬Â½¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤ò¸¬µõ¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¡© ¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿Þ¡¹¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤«¤ì¤ë¤·¡¢¼ÂºÝÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤½¤ó¤ÊÌ·½â¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾å¼ê¤¯´Å¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¡¢¤Þ¤ê¤¢¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤¿¤À¤Ã¤Á¡§¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¥°¥Ï¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡×ÉôÊ¬¤â°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤«¤â¡Ä¡Ä¤ÈºÇ¶á´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
