¡Úµð¿Í¡ÛÂ§ËÜ¹·Âç¡¡¹ÃÈåÂóÌé¤òà¥¤¥¸¤êÊÖ¤·á¡Ö¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡³ÚÅ·¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿µð¿Í¤ÎÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢µÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ì·³¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç£²ÆüÏ¢Â³¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¤Û¤¦¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èô¤Ð¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥»¡¼¥Ö¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â§ËÜ¤ÏÁ°Æü£²£¸Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤È´ßÅÄ¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤ÈÂç¾ëÂî¤òÁê¼ê¤ËÅêµå¤·¤¿¡£¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì½éÆü¤Ë¤Ï¡¢¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤À¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Îà¶¦±éá¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Îý½¬¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿±¦ÏÓ¤Ï¤½¤ó¤Ê¹ÃÈå¤È¤Î¡Ö¤È¤¢¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¹ÃÈå¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤ÀËÍ¤Îµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ø¼õ¤±¤é¤ì¤ëµå¤À¤Ã¤¿¤é¼õ¤±¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ÃÈå¤µ¤ó¤Ë¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Î¥ê¤µ¤ó¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤Ê¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íâ£³£°Æü¤Ï¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìºÇ½ªÆü¡£º£ÅÙ¤³¤½¹ÃÈå¤Ë¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÁá¤¯¤âàÂ§ËÜÀáá¤ÇÇØÈÖ¹æ£±£°¤ò¥¤¥¸¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï³ÚÅ·»þÂå¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£´£³¡£¡Ö²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤º¤Ã¤È¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿Æ±¤¸ÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£