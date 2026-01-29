中学生考案「恵方巻おやき」販売！ タイの「グリーンカレー」やキムチ・韓国の餃子と「おやき」がコラボ 目指せ！世界に通じる「おやき」【長野】
2月3日の節分を前に長野市内の中学生が「恵方巻おやき」の味を考案しました。商品は29日から限定販売されています。
「いらっしゃいませー」
元気な掛け声で接客する中学生たち。販売していたのはこの時期限定の「恵方巻おやき」です。タイの「グリーンカレー」やキムチ、豚肉などが使われ、韓国の餃子を意味する「マンドゥ」。国際色豊かな味とおやきがコラボレーションしました。
サミットアカデミーセカンダリースクール長野２年 松澤美怜さん
「新しい味がなかなかないと思うのでそういうところを私たちが新しい世界的なものをたくさん出していけたら」
豊誠堂 上條登志子店主
「視点が世界に向いているので食生活も違うんですね。だから世界に通じるおやきを、ということで。先人たちが考えたおいしいおやきをつなげてもらえたら」
店頭で試食した客の反応はというと…。
客は
「うちでなかなかできないからいいですよね、こういうアイデアも」
「若い方はなかなか食べなかったりすることもあるので、楽しんで食べられるのでは」
「恵方巻おやき」は29日からながの東急百貨店で２月3日まで、豊誠堂で２月7日まで限定販売される予定です。