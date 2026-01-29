HUNTERのチェルシーブーツが進化♡170周年記念の新定番
1856年の創業以来、英国の伝統と機能美を守り続けてきたHUNTER。今年2026年、ブランド創立170周年とアイコンブーツ70周年という節目の年に、次なる進化を感じさせる新作が登場します。SS26コレクションからローンチされるのは、クラシックと現代性を融合したチェルシーブーツ。日常からアクティブなシーンまで寄り添う一足は、長く愛したくなる魅力が詰まっています♡
170年の伝統が生む新しい一歩
ハンターオリジナルのトレッドパターンや、チェルシーブーツならではのアイコニックなデザインはそのままに、足首周りの素材をソフトなネオプレンへアップデート。
防水性と耐久性に優れた天然ラバーを採用し、泥や水から足元をしっかりガードします。
伝統のマスタッシュデザインのトゥキャップやHUNTERレッドボックスロゴなど、細部までブランドらしさを感じられる一足です。
快適さと機能性を両立した設計
履き口とライニングにネオプレン素材を使用することで、足当たりがやさしく、着脱もスムーズに。
ヒール部分のプルタブや、前方とヒールに凹凸構造を施した一体型ラバーアウトソールが、安定感のある歩行をサポートします。
雨の日はもちろん、アウトドアや街歩きまで幅広いライフスタイルに対応する、実用性の高さも魅力です。
気分で選べる豊富なカラー展開
BLACK
価格：各20,900円(税込)
HUNTER NAVY
MILITARY RED
YELLOW
ENERGY CLAY
BLACK/ENERGY RED
BLACK / ENERGY FUCHSIA
ENERGY RED / BLACK
プレイフルなムード漂うカラーラインアップも注目ポイント。定番カラーからアクセントになる配色まで揃い、コーディネートの主役にも。
ジェンダー別に展開されているため、自分らしいカラーとサイズを選べるのも嬉しいところです。
ORIGINALNEOPRENECHELSEA/オリジナルネオプレーンチェルシー
カラー：（Women’s）BLACK,HUNTERNAVY,MILITARYRED,YELLOW,ENERGYCLAY,BLACK/ENERGYRED,BLACK/ENERGYFUCHSIA／（Men’s）BLACK,ENERGYCLAY,ENERGYRED/BLACK
サイズ：Women’s UK3-6(22cm-25cm)／Men’s UK6-9(25cm-28cm)
販売店舗：ハンター銀座フラッグシップストア／ハンター公式オンラインショップ／伊勢丹新宿2F婦人靴HUNTER／新宿髙島屋2F婦人靴売場HUNTER／横浜髙島屋3F婦人靴売場HUNTER／JR名古屋髙島屋4F婦人靴売場HUNTER／阪神梅田本店3F婦人靴HUNTER／京都髙島屋2F婦人靴HUNTER
記念イヤーに迎えたい特別な一足
170年の歴史を受け継ぎながら、これからの時代に寄り添う一足として誕生したHUNTERの新作チェルシーブーツ。防水性、快適性、デザイン性を兼ね備え、毎日の足元を頼もしく支えてくれます。
アニバーサリーイヤーにふさわしい特別感をまとったブーツで、新しい季節のおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか♪