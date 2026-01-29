実は「東洋大学出身」と聞いて驚いた有名人ランキング！ 2位「バービー（フォーリンラブ）」、1位は？
文系から理系、スポーツ分野まで幅広い学びがある東洋大学。OBとして、華やかな舞台で活躍する有名人も多くいます。
All About ニュース編集部は12月23日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「有名私大出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は東洋大学出身と聞いて驚いた有名人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーさんです。東洋大学文学部を卒業。2007年にハジメさんとコンビを結成し、「イエス、フォーリンラブ」の決めせりふを含む恋愛ネタでブレークしました。
芸人としてだけでなく『ひるおび』（TBS系）のコメンテーターやラジオのパーソナリティ、故郷の町おこしなどマルチに活躍。自身のYouTubeチャンネル『バービーちゃんねる』も登録者数30万人を超える人気を集めています。
回答者からは「バービーって大学出ていたんですね、びっくり」（40代女性／長崎県）、「勉強が嫌いそうだから」（20代女性／栃木県）、「学校の校風からイメージできないから」（40代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、お笑いコンビ「オードリー」のツッコミ担当・若林正恭さんです。東洋大学文学部第2部国文学科を卒業。2008年に「M-1グランプリ」で2位を獲得して注目を集め、以降は数多くのバラエティー番組への出演やエッセイの出版など、多彩に活躍しています。
2月20日には初小説『青天』（文藝春秋）が刊行予定。自身の経験を生かした高校アメフト部を舞台としたストーリーとなっています。
回答コメントでは「もっと高学歴の大学だと思っていたので驚きました」（40代女性／広島県）、「高校卒業後は、お笑い専門学校に通っていたと思ったから」（30代女性／東京都）、「日大三高出身だから日大に進学してると思っていたから」（50代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
