29日（木）は、東京でも弱い雪や雨の降ったところがありました。30日（金）は、東北から西日本の日本海側を中心に大雪が続きそうです。

今後の雪雲の予想です。これから日付が変わる頃にかけて、近畿北部や北陸地方で雪の降り方が強まるでしょう。急激に積雪が増える恐れがあります。

30日日中から夜にかけても、山陰から北の日本海側を中心に雪が降り続き、夜遅くには東北北部で降り方が強まるでしょう。

予想降雪量です。30日夕方までの多いところで、北陸で70センチ、東北、近畿で50センチ、東海で40センチとなっています。今回は、雪雲が流れ込む東海でも大雪の恐れがあります。大雪による交通障害に警戒、なだれや着雪に注意が必要です。

続いて、関東の雨雲・雪雲です。所々に小さな雲があって雪や雨が降っていますが、雪になっているのは内陸部や山沿いの一部だけで、ほとんどは雨です。関東の平野部で大雪になることはないでしょう。

予想降雪量は30日夕方までの多いところで、箱根から多摩、秩父で5センチ、その他、平地では1センチから2センチの予想です。30日朝は積雪や路面の凍結などにご注意ください。