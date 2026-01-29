歩くことに関する言葉から健康野菜まで。ジャンルの異なる4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。ひらめき力を試して、1分以内の全問正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、体の一部に関連する言葉や、地理、そして食卓で見かける言葉などを集めました。パッと頭を切り替えて、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□おと
□□やし
はや□□
□□たば

ヒント：「今日摘んでも明日には芽が出る」ほど生命力が強いと言われる野菜の名前が入っています

答えを見る






正解：あし

正解は「あし」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あし」を入れると、次のようになります。

・あしおと（足音）
・あしやし（芦屋市）
・はやあし（早足）
・あしたば（明日葉）

「足音」や「早足」のように、体の一部の「足」に関連する言葉のほか、兵庫県の「芦屋市」、そして健康野菜として知られる「明日葉（あしたば）」が並びました。同じ「あし」という響きでも、漢字にすると「足」「芦」「明日」と全く異なる意味になるのが日本語のパズルらしいポイントです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)