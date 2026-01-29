2025年12月に日中中間線近くの東シナ海で、中国の漁船約2千隻が広範囲にわたって他の船舶の侵入をブロックするように集結していた−。日本の安全保障に関わる衝撃的な調査報告を、益尾知佐子・九州大教授（国際政治）らの研究会が公表した。益尾教授は中国が進める軍民融合戦略の一環とみており、日本は官民が連携して情報分析と対策を強化する必要があると指摘する。

今回の情報は地理空間情報分析を専門とするingeniSPACE社によって明らかになり、益尾教授らが参加する「中国フロンティア戦略研究会」がその背景などを分析した。

益尾教授によると、大規模な漁船集結が確認されたのは昨年12月24〜26日。東シナ海の日中中間線の中国側海域で、中国漁船約2千隻が他船の侵入を阻止するような形で、南北約470キロ、東西約80キロの巨大なU字を描きながら集結していた。

台湾との統一を悲願とする習近平指導部による、台湾や日本に対する威嚇の意図があったとみられる。台湾周辺ではこの直後、中国軍の軍事演習が行われた。

今回の漁船の行動について益尾教授は、軍との連携を図るための大規模訓練だった可能性が高いと分析。「2千隻が全て軍関係者らの率いる民兵船だったとは考えにくく、一般漁船も多数動員された」とみる。

中国漁船は今月11日にも東シナ海に約1400隻が集まり、南北約320キロにわたって1列に並んだという。

漁船集結は16年にも沖縄県・尖閣諸島周辺でも見られたが、このときは200〜300隻だった。桁違いの今回について益尾教授は「習政権がこれまで整備してきた漁船監視システムを活用し、有事の際には『普通の漁民』も動員できる体制を構築したことを意味する」と指摘する。

中国では今春から新5カ年計画が始まる。益尾教授は「新計画に合わせ東シナ海で海上民兵の活動を常態化させる可能性が高く、紛争に投入する恐れもある」と予想。「中国が東シナ海でさらに活動を活発化し、西太平洋にも勢力を拡大するだろう」とみている。

大量の漁船が一気に押し寄せる事態になれば、特に警戒すべき専業民兵船と一般漁船の見分けは困難になる。日本政府の対応策について益尾教授は「高度な機械分析を用いて警戒する必要がある。軍事だけでなく、中国の政治・社会動向を踏まえながらその現象の意味を解析し、対策を練る官民連携の体制を構築した方がよい」と話す。（久永健志）