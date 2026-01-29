Ｊ１千葉は２９日、今年で３０回目を迎える柏とのプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ」（３１日・三協Ｆ柏）に向けたオンライン会見を行った。

昨夏加入で、同マッチ初出場となるＭＦイサカ・ゼインは「まだまだコンディションを上げていかないといけない中で、リーグ１週間前に緊張感のある試合ができるのはいいこと」と心待ちにした。

在籍前にちばぎんカップを「見てることもあった」と明かし、「千葉が勝つときもあれば、柏が勝つこともある。カテゴリー関係なく結果がどうなるか分からない印象があるなと毎年思っていた」と語った。

昨季Ｊ１で２位の相手・柏の印象には「攻撃に特徴があるチーム。技術の高い選手がどのポジションにもいる。守備も分析していく上でレベルが高いなと思った」と語り、「自分たちが攻防を制するかできないか楽しみな試合」と腕試しには絶好の機会だ。

９０分で勝負がつかなければＰＫ戦へ。「僕自身ＰＫの経験はそこまでないが、今年はリーグ（明治安田百年構想リーグ）でも（９０分で決着がつかなければ）ＰＫ戦があるのでもちろん蹴りたい」と意欲を示した。