「今日好き」“やまあい”細川愛沙＆須藤大和カップルが破局報告
【モデルプレス＝2026/01/29】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜22時〜）に参加していたあいさ（細川愛沙）と須藤大和が1月29日、それぞれ自身のInstagramストーリーズを通じ、破局を報告した。
【写真】「今日好き」美男美女カップルの密着2ショット
須藤と細川は、それぞれ破局を報告し「約3年間ふたりのことを応援してくれて暖かく見守っていただきありがとうございました」とファンに感謝。「今後とも個人としての活動を応援していただけると嬉しいです」と呼びかけている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。須藤と細川は「フーコック島編」でカップル成立となり、“やまあい”カップルとして注目を集めている。また、細川はギャル雑誌「egg」の専属モデルとしても活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」細川愛沙＆須藤大和、破局を報告
◆「今日好き」細川愛沙＆須藤大和「フーコック島編」でカップル成立
