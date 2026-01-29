鹿児島市にある平川動物公園で飼育されているコアラ。現在、2匹の赤ちゃんコアラの名前を募集しています。それぞれのコアラの特徴や、名前を付けるポイントを聞いてきました。

125種類の動物が飼育されている平川動物公園。平日のきょうも多くの家族連れでにぎわっていました。

1984年、オーストラリアから日本にやってきたコアラ。平川動物公園は、初めてコアラが来園した動物園の一つです。

現在22匹が暮らしていて、飼育数は日本一です。

（神奈川から）「毛並みまで見られて、ほかの動物園では観察できないので貴重」

（熊本から）「コアラが見たくて。かわいい。触りたい」

みんなが注目していたのが、去年生まれたコアラの赤ちゃんです。お母さんにぴったりとくっつく様子を見て、見ている人はメロメロに。現在、2匹の名前を募集中です。

（福岡から）「応募しました。『ひかり』くんと名づけた。キボウちゃんのこどもだから」

去年の4月と5月に生まれた2匹の赤ちゃんは、お母さんコアラや飼育員のもとで、すくすくと育っています。

コアラの飼育を担当する福田さんに、名前をつけるポイントを教えてもらいました。

まずは、すやすやと眠るこちらのオスの赤ちゃん。（4月9日生まれ）

（飼育員・福田遼平さん）「父親はアーチャー、母親はキボウ。アーチャーは活発なコアラ。元気のある名前がついたら」

お母さんに抱きかかえられた、こちらのメスの赤ちゃんは？（5月15日生まれ）

（飼育員・福田遼平さん）「父親はししお、母親はインディコ。インディコは体のおおきいコアラなので、引き継いで立派に育ってほしい」

（村田キャスター）「ちなみに以前、名前の募集があったエイトの時に応募をしたんです。11月に生まれた赤ちゃんと聞いたので『霜月』から『シモン』と名づけたのですが…」

（飼育員・福田遼平さん）「生まれた季節や花、誕生石の名前などを関連してつけてくれる。応募の多かったエイトになったが、あきらめずに今回も応募してくれたら」

コアラの名前の募集は来月8日午後5時まで。平川動物公園のホームページから応募することができ、採用された人の中から1人ずつ、命名式に招待されます。

・