SixTONES田中樹、アイドル崩壊の“クソっぷり”でデスゲーム王者に!? 芸人たちを凌駕するまさかの本性

1月26日（月）深夜に放送された『あのちゃんねる』では、新企画「クソ人間あぶりだし あのゲーム」が開催。

あのがゲームマスターとなり、プレイヤーたちの内面に潜む“クソな人間性”を容赦なくあぶり出した。

【映像】SixTONES・田中樹、「クソ人間」1位に!? 疑心暗鬼のデスゲームで露呈した意外な本性

ゲームマスターの“あのバイキン”が提唱する「クソ人間」とは、性格が終わっている者だけでなく、芸能界を生き抜くずる賢さを持つ者への“誉め言葉”でもあるという。

プレイヤーたちは何も知らされずスタジオに呼ばれ、理不尽かつ不条理な5つのゲームに挑戦。その言動に応じて「クソポイント」が付与されるという特殊なルールで進行した。

◆「ルールを守らない」森田と「姑息な策士」ベッキー

最初のゲーム「缶積みデストロイヤー」から、プレイヤーたちの本性が露呈した。

このゲームは、制限時間内に空き缶をもっとも高く積んだ者が勝ちとなり、攻撃用ボールで相手のタワーを倒すこともOKというルール。

さらば青春の光・森田哲矢は、タイムオーバーになってからもこっそり缶を積み上げる“不正”を働き、「ルールで足しちゃダメとは言ってない」と開き直る。

一方、ベッキーは、他のプレイヤーが協力プレイを持ちかけるなか、1人だけ別の場所で缶を積み上げる姑息な作戦を敢行。芸能界を長く生き抜く者たちのずる賢さに、あのは「策士ですね」とうなった。

◆田中樹、アイドルらしからぬ失態

ゲームが進むにつれ、もっとも予想外の活躍を見せたのはSixTONES・田中樹だ。

激辛寿司を当てるロシアンルーレットでは、あまりの辛さに悶絶した田中が、口の中が丸見えになるほどの大口を開けてしまう。これが「アイドルとしてどうなのか」と判定され、不名誉な「クソポイント」を付与される。

最終ゲームは「ドキドキ風船チキンリレー」。風船に限界まで空気を入れ、最後に風船を割った人の負けというシンプルなルールだ。

田中は、「自分で引く（レバーを操作する）の、嫌ですね」とビビりであることを告白するが、この告白も「ビビり方があざとい」として「クソポイント」の対象に。

いざゲームが始まると、「怖い怖い！」と震えるあまり、なかなか風船に空気を入れられない田中。ここでも「ビビりすぎ」という理由でクソポイントが加算された。

さらに田中は、最後の最後で、空気を入れる前に風船を触って破裂させるという、バラエティとして“一番やってはいけないタイミング”でのミスを犯してしまう。

結局この風船割りでのミスが「アイドルなのにやっちゃいけないことをした」と評価され、田中は見事「No.1クソ人間」の称号を手にすることに。「このメンバーを抑えた1位はすごい」と、その“クズっぷり”を称えられていた。