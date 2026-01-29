海外挑戦の倍井謙、原口元気の同僚に…ベールスホットへの期限付き移籍が決定!!「今はこのチャレンジを必ず成功させたい」
名古屋グランパスは29日、FW倍井謙がベールスホット(ベルギー2部)に期限付き移籍することを発表した。チームには元日本代表MF原口元気が在籍している。
2001年4月4日生まれで24歳の倍井は名古屋の下部組織で育ち、関西学院大を経て24年に名古屋に復帰。昨季は期限付き移籍した磐田で主軸を担い、J2リーグ全38試合出場を果たして6得点を記録した。
今月5日には磐田への期限付き移籍期間延長が発表されていたが、21日に海外クラブ移籍に向けた準備のため、両クラブ合意の上、期限付き移籍契約を解除することが発表された。
倍井はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「このたび、海外でチャレンジすることを決断しました。
昨シーズン、初めて移籍を経験しましたが、僕にとってアカデミー時代を過ごした名古屋を離れる決断をすることは決して簡単ではありませんでした。
ただ、一年間ジュビロ磐田でのプレーを経験させてもらい、たくさん学ぶことがありました。
今回、グランパスへの復帰を期待してくださっていた方も多いと思うのですが、自分自身チャレンジしたい気持ちが勝り、ベルギーのK.ベールスホットV.A.に期限付き移籍をすることになりました。
グランパスファミリーの皆さんの前で成長した姿をお見せしたかったという思いも残ってはいますが、今はこのチャレンジを必ず成功させたいという意欲に満ちています。
皆さんにたくさんの良いニュースを届けられるよう、日々精進していきたいと思います。
引き続き応援のほど、よろしくお願いします。」
