本日の日経平均株価は、好決算を発表したアドバンテストが指数を押し上げ、前日比16円高の5万3375円と小幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は32社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した関電工 <1942> [東証Ｐ]、26年12月期営業益予想33％増で5円増配を実施する四国化成ホールディングス <4099> [東証Ｐ]、AI半導体向けが好調で今期業績予想を上方修正したアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]など。そのほか、住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、豊トラスティ証券 <8747> [東証Ｓ]の2社は5日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1515> 日鉄鉱 東Ｐ 鉱業

<1942> 関電工 東Ｐ 建設業

<1961> 三機工 東Ｐ 建設業

<2224> コモ 東Ｓ 食料品

<3096> オーシャンシ 東Ｓ 小売業

<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品

<3941> レンゴー 東Ｐ パルプ・紙

<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学

<4186> 東応化 東Ｐ 化学

<4960> ケミプロ 東Ｓ 化学



<4966> 上村工 東Ｓ 化学

<5019> 出光興産 東Ｐ 石油石炭製品

<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品

<5713> 住友鉱 東Ｐ 非鉄金属

<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ 非鉄金属

<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属

<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属

<6146> ディスコ 東Ｐ 機械

<6201> 豊田織 東Ｐ 輸送用機器

<6323> ローツェ 東Ｐ 機械



<6370> 栗田工 東Ｐ 機械

<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器

<6855> 電子材料 東Ｓ 電気機器

<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器

<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器

<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器

<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業

<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業

<7744> ノーリツ鋼機 東Ｐ 精密機器

<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業



<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業

<8747> 豊トラスティ 東Ｓ 証券商品先物



株探ニュース

