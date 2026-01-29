　本日の日経平均株価は、好決算を発表したアドバンテストが指数を押し上げ、前日比16円高の5万3375円と小幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は32社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した関電工 <1942> [東証Ｐ]、26年12月期営業益予想33％増で5円増配を実施する四国化成ホールディングス <4099> [東証Ｐ]、AI半導体向けが好調で今期業績予想を上方修正したアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]など。そのほか、住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、豊トラスティ証券 <8747> [東証Ｓ]の2社は5日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1515> 日鉄鉱　　　　東Ｐ　鉱業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<2224> コモ　　　　　東Ｓ　食料品
<3096> オーシャンシ　東Ｓ　小売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3941> レンゴー　　　東Ｐ　パルプ・紙
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4960> ケミプロ　　　東Ｓ　化学

<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<5019> 出光興産　　　東Ｐ　石油石炭製品
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6146> ディスコ　　　東Ｐ　機械
<6201> 豊田織　　　　東Ｐ　輸送用機器
<6323> ローツェ　　　東Ｐ　機械

<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械
<6525> コクサイエレ　東Ｐ　電気機器
<6855> 電子材料　　　東Ｓ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6857> アドテスト　　東Ｐ　電気機器
<6871> 日本マイクロ　東Ｐ　電気機器
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7744> ノーリツ鋼機　東Ｐ　精密機器
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業

<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8747> 豊トラスティ　東Ｓ　証券商品先物

株探ニュース