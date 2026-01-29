TBS NEWS DIG Powered by JNN

毎年恒例の“サラ川”。29日に優秀賞100句が発表されましたが、2026年も哀愁漂う名作揃いでした。

「サンタから置き配」“サラ川”優秀賞発表

▼「ミャクミャクと　続く気配の　物価高」
物価高を嘆いた一句ですが、ここ数年ずっと、物価高が題材になっていますよね。

▼「チャッピーを　どこぞの犬と　勘違い」
「チャッピー」はChatGPTのことですよ。

▼「サンタから　置き配きたと　子がはしゃぎ」
現実的なお子さんですね。

▼「なぜだろう　ミャクミャク見た後　ミスド行く」
ミャクミャクのシルエットがドーナツに見えて、“つい…”というのは共感できますね。

「俺カツカツ」物価高や世代間ギャップを表現するものも

出水麻衣キャスター:
Nスタのキャスターたちのお気に入りをご紹介します。

▼「子は就活　妻は推し活　俺カツカツ」
推し活をしているという山形キャスターのお気に入りで、物価高への悲哀が感じられますね。

▼「部下のため　送った説教　即いいね！」
高柳キャスターが選んだ一句からは、説教なのに伝わらず「わかりました！（いいね！）」と返ってきてしまった様子が分かります。

どれも世相をあらわしていますね。

井上貴博キャスター:
説教ということで、「即パワハラかな」と思ってしまいました。

出水キャスター:
井上さん、変なメールを送ったらダメですよ。