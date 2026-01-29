毎年恒例の“サラ川”。29日に優秀賞100句が発表されましたが、2026年も哀愁漂う名作揃いでした。

【写真で見る】哀愁漂う名作「サンタから○○きたと、子がはしゃぎ」

「サンタから置き配」“サラ川”優秀賞発表

▼「ミャクミャクと 続く気配の 物価高」

物価高を嘆いた一句ですが、ここ数年ずっと、物価高が題材になっていますよね。



▼「チャッピーを どこぞの犬と 勘違い」

「チャッピー」はChatGPTのことですよ。



▼「サンタから 置き配きたと 子がはしゃぎ」

現実的なお子さんですね。

▼「なぜだろう ミャクミャク見た後 ミスド行く」

ミャクミャクのシルエットがドーナツに見えて、“つい…”というのは共感できますね。

「俺カツカツ」物価高や世代間ギャップを表現するものも

出水麻衣キャスター:

Nスタのキャスターたちのお気に入りをご紹介します。



▼「子は就活 妻は推し活 俺カツカツ」

推し活をしているという山形キャスターのお気に入りで、物価高への悲哀が感じられますね。

▼「部下のため 送った説教 即いいね！」

高柳キャスターが選んだ一句からは、説教なのに伝わらず「わかりました！（いいね！）」と返ってきてしまった様子が分かります。



どれも世相をあらわしていますね。

井上貴博キャスター:

説教ということで、「即パワハラかな」と思ってしまいました。

出水キャスター:

井上さん、変なメールを送ったらダメですよ。