澄田綾乃のセクシー衣装姿がプリントされた等身大抱き枕カバーが「ボムアイドル工房Z」（https://bombidol.official.ec/）で予約受付中。

澄田綾乃

澄田綾乃 等身大抱き枕カバー【C】

澄田綾乃のサイズ感を体感できる等身大抱き枕カバー（サイズ：約160cm×50cm）は、両面仕様で、ドキッとする素肌感あふれるピンクの三角水着のタイプA、シックで大人っぽい澄田が堪能できる深緑色のチューブ水着のタイプB、セクシーさ限界突破の黒水着のタイプCの3タイプが用意されている。ベッドで一緒に添い寝できるのはもちろん、ひざ枕的な使い方も。写真プリントもリアルで、まさに隣に澄田がいる感覚が楽しめる。

素材には、国内最高級の生地（2wayトリコット）を使用しているため、やわらかくもっちりとした肌触りで、やさしくギュッと抱きしめたくなる最高の抱き枕カバーとなっている。

また、直筆サイン入り商品や3タイプセットも販売。さらに、2月28日（土）には、澄田が水着で登場する発売記念イベントが開催される。

＜澄田綾乃 プロフィール＞

すみだ・あやの…1999年2月26日生まれ。山口県出身。身長156cm。B88・W56・H87.5。血液型A型。2021年2月『週刊ヤングジャンプ』にて「神様の最高傑作」のキャッチコピーでグラビアデビュー。以降、持ち前の美形クールフェイスと抜群のスタイルで数々のグラビア誌で活躍中。グラビア活動以外にも多方面で精力的に活動中。その他、最新情報は公式X（@AYANO_SUMIDA）、Instagram（nonnon112620）をチェック。

澄田綾乃 等身大抱き枕カバー【A】

澄田綾乃 等身大抱き枕カバー【B】

澄田綾乃 等身大抱き枕カバー【C】

商品情報

澄田綾乃 等身大抱き枕カバー（両面、A・B・C3種類）

価格：各14,500円（税込）

販売期間：2月1日（日）23：59まで

サイズ：約160cm×50cm

素材：2way トリコット

生産国：日本

※枕の中身は付属しません。

販売サイト：『ボムアイドル工房Z』https://bombidol.official.ec/

