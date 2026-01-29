1月28日、女優の有村架純主演映画『マジカル・シークレット・ツアー』が2026年6月19日に公開されることがわかった。今作で有村架純が演じる役柄が話題となっている。

「今作は2017年の実際の事件に着想を得たオリジナル作品。共演者には黒木華さん、南沙良さん、斎藤工さん、佐野史郎さんなど実力派俳優陣が名を連ねます。有村さんは今作で、夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負うことになる2児の母を演じます。真面目に子育てに励む母でありながら、大胆に金の密輸を実行していく犯罪者という2つの側面を持つ役どころとなる様子。公開された予告編でも、どこかのんびりとした雰囲気ながら、次第に巨大な犯罪に巻き込まれていく様子が描かれています。

今作では、デビューして16年で初めての母親役を演じることでも注目されていますが、それ以上に難しい役柄に、衝撃が集まっています」（スポーツ紙記者）

X上には《これは観たいなぁ。》《演者が魅力的過ぎる…》など、期待を寄せる声が見られる。

直近でも話題作に続々と出演している有村。一方、演技以外でも多忙な日々が続いている。

「有村さんの人気は演技の世界だけにとどまりません。現在も、ナショナルクライアントを中心に大型のCMオファーが届くようになり、多数の企業のイメージキャラクターとして活躍しています。同性、とくに20代〜30代の女性からの支持が高い有村さんのもとには家電や食料品のみならず化粧品会社やアパレル会社も着目。高級ブランドで知られる『PRADA』からはミラノで行われたファッションショーに招待され、参加する姿が報じられています。他にも美容雑誌にも度々モデルとして登場しています。報道によれば、有村さんの年間契約推定金額は約1億円とも言います。

今年は未発表作も含め、ドラマも決まっているとも聞こえてきます。ますます活躍の1年となりそうです」（同前）

2023年、「東京カレンダー」の取材では、30代を迎えた心境として「もともと趣味もなくて、ほぼ仕事一辺倒の生活を送ってきましたが、（中略）これからはいろいろ挑戦してみたくなり」と語っていた有村。まずは、未体験の母親役に挑戦となった。