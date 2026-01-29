OCTPATH¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿ºÇ¿·ºî¡ÖSteppin¡Ç!!!¡×È¯Çä·èÄê
OCTPATH¤¬¡¢4·î15Æü(¿å)¤Ë9th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSteppin¡Ç!!!¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Á°ºî¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¤Î·Ú²÷¤Ç¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Ö¥é¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤«¤é°ìÊÑ¡¢¿·¶Ê¡ÖSteppin¡Ç!!!¡×¤ÏHIP-HOP¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËOCTPATH¤¬Ì¥¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¡¢OCTPATH¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤È°ì»åÍð¤ì¤Ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ïº£ºî¤â·òºß¡£
·ëÀ®5¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖGo To 5th Anniversary¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¾å¤Î²»°è¡¦ÎÎ°è (OCTAVE) ¤Ø¤È¾º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¯¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎÌ´¤ÎÆ» (PATH)¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËÜµ¤¤ÇºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤òÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤¯¤Ù¤¯ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë8¿Í¤¬¡¢¡ÖSteppin¡Ç!!!¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿ºÇ¿·ºî¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢OCTPATH¤Ï3·î21Æü(ÅÚ)¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Kanadevia Hall¤Ë¤ÆÌ´¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÉÁ¤¯Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ãOCTPATH LIVE 2026 -PATH to Dream-¡ä¤ò³«ºÅ¡¢¤µ¤é¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Î´§ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾︎9th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSteppin¡Ç!!!¡×
2026.4.15 on sale
Í½Ìó¡§https://OCTPATH.lnk.to/9thsingle_reserve
¡¦½é²óÈ× (CD¡ÜDVD) ¡ï2,200(ÀÇ¹þ) UMCK-7309
¡¦ÄÌ¾ïÈ× (CD only) ¡ï1,400(ÀÇ¹þ) UMCK-5799
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É (½¸¹ç3¼ï¡Ü¥½¥í24¼ï¡¡Á´27¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï)
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ× (CD¡ÜBlu-ray¡ÜPHOTOBOOK) ¡ï4,500(ÀÇ¹þ) PROS-5939
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É (Á´8¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à£±¼ï)
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¤Ï¡ØOCTPATH OFFICIAL FANCLUB¡Ù²ñ°÷ÍÍ¤Î¤ß¤´Í½ÌóÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ï2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)23:59¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×Í½Ìó¡§https://octpath-official.com/feature/9thsg_fc_entry
¡¦CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡¢¨3·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
M1 - Steppin¡Ç!!!
M2 - ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
M3 - ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
M4 - Steppin¡Ç!!! -instrumental-
M5 - ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê -instrumental-
M6 - ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê -instrumental-
¡¦Blu-ray¡¢DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
Steppin¡Ç!!! Music Video / Steppin¡Ç!!! Dance Parformance Video / The making of Steppin¡Ç!!!¡×
¡¦CD¥·¥ç¥Ã¥×ÆÃÅµ
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É - A£´¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(½¸¹ç1¼ï)
HMV - A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(½¸¹ç1¼ï)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ - ¥È¥ì¥«(Á´8¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
Amazon.co.jp - ¥á¥¬¥¸¥ã¥±(240mm¡ß240mm)
¢¨¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤Î¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° - ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à(Á´8¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¤½¤ÎÂ¾EC / °ìÈÌÅ¹¡ÊUNIVERSAL MUSIC STORE´Þ¤à¡Ë - ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
◾︎¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ãOCTPATH 5th FANMEETING Go!Go! THme¡ä
Æü»þ¡§2026.02.11(¿å) OPEN 16:00 / START 17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ
Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ãOCTPATH LIVE 2026 -PATH to Dream-¡ä
Æü»þ¡§2026.03.21 (ÅÚ) OPEN 16:00 / START 17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦Kanadevia Hall
◾︎Go To 5th Anniversary
¡ Release
2025.12.17(¿å) 8th single¡Ø¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡Ù
2026.04.15(¿å) 9th single¡ØSteppin¡Ç!!!¡Ù
²Æ 10th single
Åß 3rd album
¢ Live
2026.2.11(¿å¡¦½Ë) ¡ÖOCTPATH 5th FANMEETING Go!Go!THme¡× at ¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ
2026.3.21(ÅÚ) ¡ÖOCTPATH LIVE 2026 -PATH to Dream-¡× at Kanadevia Hall
£ Media
ÃÏ¾åÇÈ´§ÈÖÁÈ·èÄê¡ª
and more¡Ä
¡ÉGo To 5th Anniversary¡É ¾ÜºÙ¡§
https://octpath-official.com/news/detail/1983
