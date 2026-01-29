【GU値下げ】待ってたーーッ！ まだまだ着られる「ショート丈ブルゾン」が狙い目！

厚手のアウターが活躍する寒い日はまだまだ続きそう。今買い足すなら、お値下げ品が狙い目。【GU（ジーユー）】では、着こなしがすっきり見えそうな「ショート丈ブルゾン」が手に取りやすい価格でゲットできます。見た目にも暖かで大人コーデに取り入れやすく、即戦力になってくれるはず。

ふわふわの素材感でコーデの主役に

【GU】「フラッフィーブルゾン」\1,990（税込・セール価格）

ふんわりとした素材感が目を引くブルゾン。ファスナーを上まで上げれば首まで覆えるうえ、裾と袖口はゴム入りで風が入り込みにくいので、暖かく着られそうです。ボリュームはありつつもショート丈なので、着膨れしにくいのも大人にはうれしいポイント。柔らかな印象で、大人コーデで頼れる一着になる予感。

ボリュームブルゾンもショート丈で軽やかに

【GU】「ウォームパデッドコーデュロイブルゾン」\4,990（税込・セール価格）

「あたたかい空気を抱き込む、中空の中綿」（公式サイトより）入り & 保温機能付きで暖かさをキープできそうなブルゾン。コーデュロイ素材で、シンプルデザインでも表情豊かに見せてくれるかも。ボリューミーでも肩まわりの綿の量が調整されているため、着膨れしにくいのもポイントです。フードは取り外し可能。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

