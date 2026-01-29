ILLIT、初のライブツアーの日本公演＜PRESS START︎︎＞詳細決定
ILLITが初のライブツアーの日本公演＜ILLIT LIVE ‘PRESS START︎︎(ハート)’ in JAPAN＞（以下＜PRESS START︎︎＞）の詳細を発表した。
6月13日・14日の愛知・愛知県芸術劇場 大ホールを皮切りに、6月20日・21日に大阪・オリックス劇場、6月29日・30日に福岡・福岡サンパレス、7月18日・19日に兵庫・GLION ARENA KOBE、7月23日・25日・26日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで5都市11公演を開催。愛知・福岡・兵庫・東京での単独公演は初めてとなる。
◆ ◆ ◆
◾︎ILLITコメント
今年も日本公演開催、そして5都市というより多くの場所でGLLIT(ファンダム名)の皆さんとお会いできることになり、とても嬉しいです！
より成長した姿をお見せするので、楽しみにしていてくださいね。
今年の夏もILLITと一緒に素敵な思い出を作りましょう！
◆ ◆ ◆
＜ILLIT LIVE ‘PRESS START︎︎(ハート)’ in JAPAN＞
[愛知] 愛知県芸術劇場 大ホール
2026年6月13日(土) 開場 16:30／開演 17:30
2026年6月14日(日) 開場 16:00／開演 17:00
[大阪] オリックス劇場
2026年6月20日(土) 開場 17:00／開演 18:00
2026年6月21日(日) 開場 16:00／開演 17:00
[福岡] 福岡サンパレス
2026年6月29日(月) 開場 17:30／開演 18:30
2026年6月30日(火) 開場 17:30／開演 18:30
[兵庫] GLION ARENA KOBE
2026年7月18日(土) 開場 16:00／開演 17:30
2026年7月19日(日) 開場 15:30／開演 17:00
[東京] TOYOTA ARENA TOKYO
2026年7月23日(木) 開場 17:00／開演 18:30
2026年7月25日(土) 開場 15:30／開演 17:00
2026年7月26日(日) 開場 15:30／開演 17:00
公演の詳細やチケットに関する最新情報はオフィシャルサイトよりご確認ください。
https://illit-official.jp/news/dee1030a1517
