元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が２９日までに自身のインスタグラムを更新。実家で過ごした様子を公開した。

村重は「今日は山口で仕事してたんですけどラッキーな事に少し早く終わったので実家に寄ってご飯食べた！」と書き始め、「村重のお袋の味はロシア料理なので大好物のピリメニを作ってもらってお腹いっぱーい！！と思うじゃないですか？実家あるある永遠にご飯が出てくるという現象が始まって、大盛り白米と沢山（たくさん）のおかずをさらに食べて 限界突破！帰る１時間前くらいに連絡して絶対バタバタだったのに、お腹いっぱい食べさせてもらえて１０歳くらい若返った」と料理の写真を添えてつづった。さらに「野球部だったらホームラン５００本くらい打ってるな！」と付け足し笑いを誘った。

「弟に買ったカメラの自慢をしてたら沢山写真とってくれたよ かわいいんだよ歯が抜けてるからなんて言ってるか分からない時とかちょーかわいいんだよ わんわんともしっかりじゃれあった！(ここあちゃんはカメラが嫌いなので後ろ姿）１時間！！だったけど実家でしか得られないパワーを得た！あとおじいちゃんとおばあちゃんを抱きしめにいく事もできた！！！満足！満足！！！！！！！」とつづり、１７歳年下の弟・匠真（しょうま）くんの写真や、犬と触れ合う様子などを披露した。

この投稿にファンからは「幸せ溢（あふ）れる杏奈ちゃん」「オフの村重がかわいすぎる」「ペリメニにマヨネーズまじで共感で歓喜」「わんこちゃんも弟くんもかわいいー」「ゆっくりできて良かった」「一生幸せでいて」などの声が寄せられている。