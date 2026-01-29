·ãÇ®¡ªÊ¿À®¥í¥Ã¥¯¤ÎµðÆ¬2¥·¥ç¡ÖÆ±´ü¤Îºù¡×¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤Ã¤¿¤Î½é¡×¥·¥ãÍð£Ñ¡¦¤Ä¤ó¤¯¡é¡õLUNA SEA¤ÎINORAN
¡¡¥·¥ãÍðQ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¤Ä¤ó¤¯¡é¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢LUNA SEA¤Î¥®¥¿ー¡¦INORAN¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¤Ä¤ó¤¯¡é¡õINORAN
¡¡¡ÖÆ±´ü¤Îºù¤¡～♫¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢µï¼ò²°¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅ¹Æâ¤Ç¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖLUNA SEA¡¢Æ±´ü¤ä¤Î¤ËINORAN¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤Ã¤¿¤Î½é¤Ç¤·¤¿!º£¸å¤â¤è¤í～!¡×¤È³Ú¤·¤¯¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡INORAN¤â¤Ä¤ó¤¯¡é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£¡Öº£¸å¤â¤è¤í～too¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¥ãÍðQ¡¢LUNA SEA¤Ï¤È¤â¤Ë1992Ç¯¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£¥·¥ãÍðQ¤Î¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿1994Ç¯¤Ë¤ÏLUNA SEA¤Î¡ÖROSIER¡×¤â¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç³èÌö¤·¤¿»þ´ü¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë