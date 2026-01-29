飯田下伊那地域の特産品、「市田柿」を次の世代につなげようと飯田市の小学校で28日、食育事業が行われました。



レプリカの「市田柿」を使って、つるし作業を体験するのは飯田市の龍江小学校の6年生14人です。一つずつ柿の軸を専用のフックにかけると糸を上下逆に持ち替え…。



「振る？！」



これは、実際の生産現場で「市田柿」の乾燥が終わった際に行われる「ハザおろし」の作業。振ると簡単に柿が落ちる様子に子どもたちも興味津々です。





児童「地元なのでうれしいなと思います」「私のおじいちゃんが市田柿とか干し柿が大好きなのでおじいちゃんにもこの授業で受けたことを教えてあげたいと思いました」この食育事業は飯田下伊那地域の特産品「市田柿」を子どもたちに知ってもらい消費拡大につなげようと、地元のJAなどでつくる協議会が5年前から県内外で行っています。下伊那園芸農業協同組合指導課 松下英夫課長「子どもたちに市田柿をまずは食べていただきたい。食べてこれからの次の世代に市田柿をつなげてほしいなという思いが強いので」今年度はほかの小学校2校でも「市田柿」の食育事業が行われたということです。