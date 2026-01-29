ワンコがお散歩中に落ちていたものを拾ってしまうのはよくあることですが、フレンチブルドッグの「ととまる」君は意外なものを拾ったようで…？まさかの出来事に、思わず笑ってしまう人が続出しています。

【動画：お散歩中『何か』を拾った犬→顔を見てみたら…意外すぎる『まさかの拾いもの』】

ワンコがお散歩中にくわえていたのは…？

TikTokアカウント「ranran_frenchie」に投稿されたのは、フレンチブルドッグのととまる君がお散歩をしていた時の出来事です。お散歩中に気になるものを見つけると、拾ってしまう癖があるというととまる君。この日も、飼い主さんの知らない間に何かをお口にくわえていたため、何を拾ったのか確かめてみたら…？

なんとととまる君は赤ちゃんのように、おしゃぶりをくわえていたとか！外におしゃぶりが落ちていたというだけでも珍しいのに、それをお散歩中に拾って自分のモノにしてしまうワンコがいるとは…。可愛くてユーモラスな状況に、思わずニヤけてしまいます。

すっかりお気に入り！

ととまる君はすっかりおしゃぶりが気に入ってしまったようで、お口にくわえたままトコトコと歩き出したそう。困惑している飼い主さんの方をくるりと振り向いて、「いいもの拾っちゃった！」とばかりにドヤ顔を見せる場面も。

その後もととまる君はおしゃぶりを離そうとせず、結局お家まで持って帰ったそうですよ。今後もお散歩中に面白いものを拾って、飼い主さんを困惑させたり笑わせたりしてくれそうですね！

仲良し兄弟の出会いと現在

ととまる君には、「らんまる」君というお兄ちゃんがいるそうです。2匹が初めて会った時は戸惑いながらお互いの匂いを嗅いでいたとのことですが、家族になって3日目には一緒にクッションでくつろいでいる姿が見られたそう。らんまる君がととまる君を受け入れて、優しく接している姿にほっこりします。

そして出会いから1年ほど経った現在は、一緒にお散歩したり遊んだりしながら仲良く暮らしているという2匹。これからも兄弟の絆を深めながら、幸せあふれる日々を過ごしてほしいですね。

ととまる君＆らんまる君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「ranran_frenchie」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ranran_frenchie」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。