「きかんしゃトーマス」最新映画、トーマスたち8キャラが大合唱する主題歌映像が解禁！3月公開のミュージカルムービー
2026年3月27日(金)に公開される「映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島」から、主題歌「みんなでひとつになる！(声優版)」の映像が解禁された。“歌で心と心をつなぐ”ミュージカルがテーマの本作、「きかんしゃトーマス」と仲間たち総勢8キャラクターによるドラマティックな大合唱は必見だ。
【画像】歌うトーマスたちの場面カットや春らしいティザービジュアルを見る
■音楽祭の準備で大盛り上がり！ところが、まさかのトラブル発生!?
物語の舞台は、「ソドー島音楽祭」の準備に沸くソドー島。「トップハム・ハット卿のオペラ」や「ソルティの舟歌」、「マッコールさんの農場音楽隊」など個性豊かな出演者たちがリハーサルに励み、トーマスたちもワクワクが止まらない。
ところが、練習中のオペラ歌手の歌声が島中の照明を壊してしまうという、予想外のトラブルが発生。照明なしではショーができないと、みんなが困り果ててしまう。そこで立ち上がったのが、トーマスと仲間たち。音楽祭を成功させるため、そして秘密のサプライズ・ステージを実現させるため、機関車たちの大奮闘が始まる。
■ニアのソロから始まる、8キャラクターの美しいハーモニー
今回解禁された主題歌映像は、今作でトーマスと並ぶメインキャラクターとして登場する、女の子のタンク機関車・ニアのソロ歌唱からスタートする。ケニア出身の彼女は、走りながらリズムをとって歌を即興で作ってしまうほど音楽が大好き。物語では、トップハム・ハット卿から託された“スーパー極秘サプライズ”の任務を受け、強い決意を胸に堂々と歌い上げる。
「いいうたにはすべての音がちりばめられてる」「みんないっしょだよ。ひとつになる〜♪」というニアの歌声に、トーマス、サンディー、カーリーが加わると、美しいハーモニーが生まれていく。やがて総勢8キャラクターによるアンサンブルへと広がり、みんなの心がひとつになったところで、夜空には花火が次々と打ち上がる。大歓声の中で幕を閉じるドラマティックなエンディングは、大人も楽しめるミュージカル映画としての期待を高めてくれる。
映像には歌詞も表示されるので、公開前に家族みんなで練習しておけば、映画館でトーマスたちと一緒に美しいハーモニーを響かせることができそうだ。
■木村佳乃がエンディング曲を担当、イモトアヤコも声優参加
本作では、俳優の木村佳乃さんがエンディングで主題歌「みんなでひとつになる！」をソロカバー。イギリス生まれで日英バイリンガルの木村さんは、2児の母として「子供映画に携わりたい」という夢を本作で叶えた形だ。また、イモトアヤコさんがトップハム・ハット卿の運転するレール点検車・ウィンストンの声を担当。4歳の息子が大のトーマス好きというイモトさんの、愛情あふれる演技にも注目したい。
■映画館デビューにもぴったり！歌ってOK、手拍子OKの参加型上映
本作は「歌ってOK」「手拍子OK」の参加型上映。10曲以上のミュージカルナンバーにあわせて、子どもたちが声を出したり手を叩いたりしながら楽しめるスタイルだ。「静かにしなきゃ」と気を張らなくていいのは、小さな子どもを連れたパパ・ママにとってうれしいポイント。
上映時間も約63分と、未就学児でも最後まで集中できるちょうどいい長さ。「そろそろ映画館に連れて行ってみたいな」と思っていた人には、まさにぴったりの一作といえそう。トーマスや仲間たちと声をあわせて歌った体験は、きっと親子の大切な思い出になるはず。
『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』
2026年3月27日(金) ヒューマントラストシネマ渋谷、全国のイオンシネマほかロードショー
原作：「汽車のえほん」ウィルバート・オードリー
【声の出演】
田中美海、越乃奏、大久保瑠美、古賀英里奈、山藤桃子、山下七海、土師亜文、竹内恵美子、武内駿輔、内野孝聡、神本綾華、細谷カズヨシ、久遠エリサ、岡本幸輔
主題歌：木村佳乃「みんなでひとつになる！」／ゲスト声優：イモトアヤコ
2025年/アメリカ・カナダ/約63分/ヴィスタ/カラー/5.1ch/日本語
原題：Sodor SINGS Together
提供：ソニー・クリエイティブプロダクツ
配給：東京テアトル
配給協力：イオンエンターテイメント
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.
【画像】歌うトーマスたちの場面カットや春らしいティザービジュアルを見る
物語の舞台は、「ソドー島音楽祭」の準備に沸くソドー島。「トップハム・ハット卿のオペラ」や「ソルティの舟歌」、「マッコールさんの農場音楽隊」など個性豊かな出演者たちがリハーサルに励み、トーマスたちもワクワクが止まらない。
ところが、練習中のオペラ歌手の歌声が島中の照明を壊してしまうという、予想外のトラブルが発生。照明なしではショーができないと、みんなが困り果ててしまう。そこで立ち上がったのが、トーマスと仲間たち。音楽祭を成功させるため、そして秘密のサプライズ・ステージを実現させるため、機関車たちの大奮闘が始まる。
■ニアのソロから始まる、8キャラクターの美しいハーモニー
今回解禁された主題歌映像は、今作でトーマスと並ぶメインキャラクターとして登場する、女の子のタンク機関車・ニアのソロ歌唱からスタートする。ケニア出身の彼女は、走りながらリズムをとって歌を即興で作ってしまうほど音楽が大好き。物語では、トップハム・ハット卿から託された“スーパー極秘サプライズ”の任務を受け、強い決意を胸に堂々と歌い上げる。
「いいうたにはすべての音がちりばめられてる」「みんないっしょだよ。ひとつになる〜♪」というニアの歌声に、トーマス、サンディー、カーリーが加わると、美しいハーモニーが生まれていく。やがて総勢8キャラクターによるアンサンブルへと広がり、みんなの心がひとつになったところで、夜空には花火が次々と打ち上がる。大歓声の中で幕を閉じるドラマティックなエンディングは、大人も楽しめるミュージカル映画としての期待を高めてくれる。
映像には歌詞も表示されるので、公開前に家族みんなで練習しておけば、映画館でトーマスたちと一緒に美しいハーモニーを響かせることができそうだ。
■木村佳乃がエンディング曲を担当、イモトアヤコも声優参加
本作では、俳優の木村佳乃さんがエンディングで主題歌「みんなでひとつになる！」をソロカバー。イギリス生まれで日英バイリンガルの木村さんは、2児の母として「子供映画に携わりたい」という夢を本作で叶えた形だ。また、イモトアヤコさんがトップハム・ハット卿の運転するレール点検車・ウィンストンの声を担当。4歳の息子が大のトーマス好きというイモトさんの、愛情あふれる演技にも注目したい。
■映画館デビューにもぴったり！歌ってOK、手拍子OKの参加型上映
本作は「歌ってOK」「手拍子OK」の参加型上映。10曲以上のミュージカルナンバーにあわせて、子どもたちが声を出したり手を叩いたりしながら楽しめるスタイルだ。「静かにしなきゃ」と気を張らなくていいのは、小さな子どもを連れたパパ・ママにとってうれしいポイント。
上映時間も約63分と、未就学児でも最後まで集中できるちょうどいい長さ。「そろそろ映画館に連れて行ってみたいな」と思っていた人には、まさにぴったりの一作といえそう。トーマスや仲間たちと声をあわせて歌った体験は、きっと親子の大切な思い出になるはず。
『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』
2026年3月27日(金) ヒューマントラストシネマ渋谷、全国のイオンシネマほかロードショー
原作：「汽車のえほん」ウィルバート・オードリー
【声の出演】
田中美海、越乃奏、大久保瑠美、古賀英里奈、山藤桃子、山下七海、土師亜文、竹内恵美子、武内駿輔、内野孝聡、神本綾華、細谷カズヨシ、久遠エリサ、岡本幸輔
主題歌：木村佳乃「みんなでひとつになる！」／ゲスト声優：イモトアヤコ
2025年/アメリカ・カナダ/約63分/ヴィスタ/カラー/5.1ch/日本語
原題：Sodor SINGS Together
提供：ソニー・クリエイティブプロダクツ
配給：東京テアトル
配給協力：イオンエンターテイメント
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.