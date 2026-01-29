「いつも俺だ、いつも俺だ」マドリーのトルコ代表MFが指揮官に怒り？ 交代時の言動が物議「アルベロアとの最初の火種か」
現地１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、３位のレアル・マドリーは、29位のベンフィカと対戦。２−４で敗れて一気に９位に転落し、ラウンド16へのストレートインを逃した。
プレーオフに回るまさかの結果に終わったなか、先発したアルダ・ギュレルの行動が物議を醸している。
スペイン紙『AS』の「ギュレル、自身の交代に怒りをあらわ」と見出しを打った記事によれば、２−３で迎えた79分にコーナーキックを蹴ろうとしたトルコ代表MFは、アルバロ・アルベロア監督に交代を命じられると、明らかに不満そうなジェスチャーを見せたという。
記事は「アルベロアとの最初の火種か」と続けている。
「これは、指揮官が交代枠を使い切って実行した３枚替えの最中に起きた出来事だった。ギュレルの他に、（ディーン・）ハイセンと（アルバロ・）カレーラスが退き、（ダビド・）アラバ、（ジョルジェ・）セステロ、ブラヒム（・ディアス）が投入された。最終的にコーナーキックを蹴ったのはロドリゴだった。トルコの報道によれば、交代を知ったギュレルは『いつも俺だ、いつも俺だ』と口にしていたようだ」
チームに一体感がないマドリーの現状を、如実に表しているシーンと言えそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ギュレルが交代時に見せたジェスチャー
プレーオフに回るまさかの結果に終わったなか、先発したアルダ・ギュレルの行動が物議を醸している。
スペイン紙『AS』の「ギュレル、自身の交代に怒りをあらわ」と見出しを打った記事によれば、２−３で迎えた79分にコーナーキックを蹴ろうとしたトルコ代表MFは、アルバロ・アルベロア監督に交代を命じられると、明らかに不満そうなジェスチャーを見せたという。
「これは、指揮官が交代枠を使い切って実行した３枚替えの最中に起きた出来事だった。ギュレルの他に、（ディーン・）ハイセンと（アルバロ・）カレーラスが退き、（ダビド・）アラバ、（ジョルジェ・）セステロ、ブラヒム（・ディアス）が投入された。最終的にコーナーキックを蹴ったのはロドリゴだった。トルコの報道によれば、交代を知ったギュレルは『いつも俺だ、いつも俺だ』と口にしていたようだ」
チームに一体感がないマドリーの現状を、如実に表しているシーンと言えそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ギュレルが交代時に見せたジェスチャー