イケメンバレー選手、キス＆耳食べショットに反響！ 「なんなのーこのイチャイチャ感」「困惑気味(笑)」
バレーボール男子日本代表の郄橋藍選手は1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。キス＆耳食べショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】郄橋藍のキス＆耳食べショット
ファンからは「耳食べちゃってる笑」「お耳食べられて困惑気味(笑)」「愛されてて幸せなヨグたん〜」「なんなのーこのイチャイチャ感」「飼い主に似てイケメン」「めっちゃ大きくなってる！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「耳食べちゃってる笑」藍選手は「毎日ヨグと走り回ってます！！」とつづり、3枚の写真を投稿。愛犬・ヨグと外でたわむれる様子です。2枚目ではキス、3枚目では藍選手がヨグの耳を食べる姿が写っており、愛情を持って接していることが伝わります。
保護犬であることを明かす藍選手と兄で同じくバレーボールの高橋塁選手のYouTubeチャンネル「らんるい」は8日、投稿を更新。『新年のご挨拶と報告です』と題した動画で、保護犬であるヨグを2025年11月より飼い始めたことを報告しています。また「ヨグちゃんの動画も増えるかもしれません」とも。今後の投稿も楽しみですね。
