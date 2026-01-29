奈良県は１月２９日、2026年1月時点での中学生進路希望調査の結果を公表しました。

奈良県 高校受験１月発表進路希望調査 全日制全校掲載

調査は１月７日〜１６日にかけて、今年３月に県内の中学校を卒業する見込みの生徒らを対象に行ったもので、対象となる9842人のうち8604人から回答がありました。

このうち全日制の公立高校を第一希望とした人の回答をまとめたところ、倍率が高い順に以下のようになりました。

進路希望調査≪奈良県の公立高校 倍率トップ３≫

▼磯城野（フードデザイン科・パティシエコース）：１．７０倍

▼一条高校（普通）：１．４２倍

▼郡山（普通）：１．３７倍

奈良高校など 今年の倍率は？

このほかの学校・学科の第一志望の倍率は、

▼奈良（普通）：１．２２倍

▼畝傍（普通）：１．１７倍

▼高田（普通）：１．０２倍 などとなっています。

新設の奈良南高校伝統建築科は倍率０．０８倍

また、今回の入試から新設される奈良南高校の伝統建築科は０．０８倍でした。同科は世界遺産や国宝を数多く抱える奈良で宮大工を志す生徒を育成することを目的に新設されるコースで、去年９月に発表されたものです。

奈良の公立高校入試 今年から特色選抜と一般選抜が"一本化”

奈良県の高校入試をめぐっては、今回から特色選抜と一般選抜を一本化して「一次選抜」として実施するなど入試制度が変わる予定です。

２０２６年度奈良県立高等学校入学者選抜は、一次選抜の第一出願は２月１６日から２４日、第二出願は２月２５日から３月２日に受け付けられ、学力検査等は３月４日、学校独自検査は３月５日、合格発表は３月１３日の予定です。