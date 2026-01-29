新潟県在住の40代女性・Sさんは以前、幼い子供たちを連れてディズニーランドに行ったことがある。

その途中、とても親切にしてくれた3人にお礼を伝えたいと考えている。

＜Sさんからのおたより＞

まだ長男が小学校2年生、次男が1歳の頃の話です。私と私の母、2人の子供達の4人でディズニーランドに行くことになりました。

途中、私は片手で長男と手を繋ぎ、次男を抱っこして混んでいる電車に乗りました。

混んでいたので座ることはできず、次男をあやしながら長男に話しかけていたら......。

目の前に座っていたカップルが...

前に座っていたカップルが｢どうぞ｣と笑顔で席を譲ってくださったのです。

次男を抱っこしている私と長男が座らせてもらい、母が立っていることになりました。

すると今度は、隣にいた会社員の方まで｢どうぞ｣と笑顔で母に席を譲ってくださったのです。

「都会には優しい人がいるんだなぁ」って思っていたら、カップルの方が手にしていたのは、私たちと同じ地方からの切符でした。

長男はもう成人しましたが、今でもその時のことを覚えています。そして、率先して席を譲ることのできる優しい子に育ちました。

長旅で疲れているところ譲ってくださったカップルのお二人、お仕事でお疲れであろう会社員の方、あの時はありがとうございました。



