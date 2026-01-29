タレントの福岡みなみ（30）が29日、都内で自身のライバー事務所「like me」新体制・事業展開発表会に出席した。

事務所の運営会社、株式会社Spicaの株式を、デジタルマーケティングなどを行う株式会社AViCが取得し、子会社化する。

福岡は「お世話になっている方や、いろんな方からおめでとうと言っていただきました。家族は私がお仕事を大好きだと知っているので、あまり驚かれなかったです。仲間に入れてよかったと思ってほしい」と話した。

コロナ禍なども追い風に自身もライバーとして成功し、その資金で美容整形に約1億円ほどを投じたことでも知られる。「世の中の女性に勇気を与える存在でいたい」と意気込み「ここからlike meをどこまで大きくできるかなとか、さらなる価値をどれだけ与えられるか不安ではありますが、今までもこれからも前進あるのみだと思っています」。

何かを決断する際は「迷わないです。いつも即決」と明かす。マイルールは「有言実行」といい「実力ある経営者だったと思ってほしいですし、女性のみなさまにもファンが多いので、憧れられる存在でいたい。おしゃれや美容にも手を抜かずに頑張っていきたいです」と力を込めた。