ÉñÂæ¡ÖCOROLLA¡×³«Ëë¡¡Àî¸¶°ìÇÏ¡õ±öÅÄ¹¯Ê¿¤¬ÀßÎ©¡ÖKRIST¡×Âè£±ÃÆºî¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¼çÌò¡×
ÇÐÍ¥Àî¸¶°ìÇÏ¡Ê35¡Ë¤é¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎCBGK¥·¥Ö¥²¥!!¤ÇÆ±Æü³«Ëë¤Î½Ð±éÉñÂæ¡ÖCOROLLA¡×¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¹ñ²È¤Ë¸ÀÏÀÅýÀ©¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢È¿È¯¤·¤ÆÀï¤¦7¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò²Î¤ä¥é¥Ã¥×¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÆÏ¤±¤ë¡£
Àî¸¶¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¼çÌò¤ÎºîÉÊºî¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë»É¤µ¤ëÆâÍÆ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤â²»³Ú·à¤Ç¤â¼Çµï¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¶¦±é¤¹¤ë±öÅÄ¹¯Ê¿¡Ê35¡Ë¤È¶¦¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿À©ºî²ñ¼Ò¡ÖKRIST¡×¤Ë¤è¤ëÂè1ÃÆ¸ø±é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤¬¡¢À©ºîÂ¦¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¾®¤µ¤¤²ñ¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÆ°¤¤ÎÂ®¤µ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÎËÍ¤é¤Ë¤·¤«ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
µÓËÜ¡¢±é½Ð¤òÃ´¤Ã¤¿±öÅÄ¤â¡Ö¸«¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÉñÂæÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤¶¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÂÁÈ¤Ç¤Î½é¸ø±é¤Ï°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·Î¸Å¤«¤éÌ¿¤òºï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤á¤¿¤¤¤ä¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î¤Û¤«¡¢½Ð±é¤¹¤ë¹â¶¶½Ù°ì¡¢Âç»³¿¿»Ö¡¢¸°ËÜµ±¤â¹½À®¤Ê¤É¤òÃ´¤Ã¤¿¡£°æß·Í¦µ®¡¢Âìß·ÎÊ¤â´Þ¤á¤¿7¿ÍÁ´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢°æß·¤Ï¡Ö7¿Í¤È¤¤¤¦¾¯¿Í¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤ë¤È¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄã¤Ç¤â7²ó¤Ï·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¡¢ºÇÇ¯¾¯¤ÎÂìß·¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£