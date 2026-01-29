彼の視線をひとり占めして♡ 夜までくずれない【ふわふわツインテール】の簡単ヘアアレンジ術
いい感じの彼とディナーデートに行くなら、ファッションと同じくらいヘアアレンジも重要！そこで今回は、本田紗来とともに、あざと前髪の「ふわふわツインテール」の作り方をご紹介します。アレンジの過程を写真と一緒に見られるから、不器用さんでも安心！ぜひ真似してみてね♡
いい感じの彼と、ディナーデートに行くなら……
女みアピのふわふわツインテール
360度女みばつぐんな、ピンだけでつくるハーフツインと、バブい前髪をあわせて守りたくなるあざとさを演出♡ デートで彼の視線をひとり占めしてトリコにさせて。
HOW TO
How to ベースのハーフツインをつくる
全体をくびれ巻きにしたらハチ上の髪をとり、耳前の髪は残したまま耳後ろの毛束を2回ほどねじる。ねじった端の髪をすくい、頭皮に沿わせてピンでとめる。
How to 耳前のツイン部分をたゆませて女みを
残りの分けとった耳前の髪をゆるめにねじり、1でとめたところの上にかぶせるようにしてピンでとめる。少したゆませるのがポイント。ヘアアクセがあれば、とめてある表面につけて。
How to 前髪は思いきって後ろに巻いて
前髪全体をストレートアイロンで少し強めに内巻きにする。表面の髪を少量分けとったら、その髪を根元からはさみ、後ろに向かって丸めるようにして外巻きのカールをつける。
完成♡
バブみのあるうぶバングにきゅん♡
ヘアピン 550円／ラティス ワンピース 12,980円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 ピアス 6,480円／アビステ
SIDE
撮影／熊木優（io）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／城田望（KIND）モデル／本田紗来（本誌専属）文／杉山春花
本田紗来