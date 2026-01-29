彼の視線をひとり占めして♡ 夜までくずれない【ふわふわツインテール】の簡単ヘアアレンジ術

いい感じの彼とディナーデートに行くなら、ファッションと同じくらいヘアアレンジも重要！そこで今回は、本田紗来とともに、あざと前髪の「ふわふわツインテール」の作り方をご紹介します。アレンジの過程を写真と一緒に見られるから、不器用さんでも安心！ぜひ真似してみてね♡

360度女みばつぐんな、ピンだけでつくるハーフツインと、バブい前髪をあわせて守りたくなるあざとさを演出♡ デートで彼の視線をひとり占めしてトリコにさせて。

HOW TO

How to ベースのハーフツインをつくる

全体をくびれ巻きにしたらハチ上の髪をとり、耳前の髪は残したまま耳後ろの毛束を2回ほどねじる。ねじった端の髪をすくい、頭皮に沿わせてピンでとめる。

How to 耳前のツイン部分をたゆませて女みを

残りの分けとった耳前の髪をゆるめにねじり、1でとめたところの上にかぶせるようにしてピンでとめる。少したゆませるのがポイント。ヘアアクセがあれば、とめてある表面につけて。

How to 前髪は思いきって後ろに巻いて

前髪全体をストレートアイロンで少し強めに内巻きにする。表面の髪を少量分けとったら、その髪を根元からはさみ、後ろに向かって丸めるようにして外巻きのカールをつける。