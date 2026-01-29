30日明け方にかけ北部の山沿い・中野飯山地域・上田地域の菅平周辺大雪の見込み 24時間予想降雪量 中野飯山地域40センチ 長野地域の山沿い・大北地域の山沿い30センチ【長野】
強い冬型の気圧配置の影響で県内は北部の山沿いと中野飯山地域、上田地域の菅平周辺で29日夜から30日明け方にかけて大雪となる予想です。気象台は大雪や路面の凍結による交通障害に注意するよう呼び掛けています。
29日の飯山市は雪が降り続けていました。あたり一面、銀世界に…。街では朝から雪かきに終われる市民の姿も…。
飯山市 80代女性
「この間みたいにたくさん降られちゃうと憂鬱になりますよね。まだ気を抜けませんね」
飯山市 10代男性
「きょうこんなに雪降るなら（雪かきの手伝いに）行った方がいいかなと思って来ました」
「昼すぎの飯山市です。ピーク前ではありますが雪が降っていて画面の奥の方が白く見えません」
強い冬型の気圧配置の影響で県内は29日夜から30日明け方にかけて北部の山沿いと中野飯山地域、上田地域の菅平周辺で大雪となる予想です。
30日午後6時までの24時間に降る雪の量はいずれも多い所で
中野飯山地域で40センチ
長野地域の山沿いと大北地域の山沿いで30センチなどと予想。
長野地方気象台は大雪や路面の凍結による交通障害に注意するよう呼び掛けています。
また、大雪の影響で30日
JR飯山線
戸狩野沢温泉駅ー新潟県の越後川口駅の間の上下線
終日運転を見合わせ。
JR大糸線
南小谷駅と新潟県の糸魚川駅の間
一部列車の運休が決まっています。