【解説】衆院選 富山県内3つの選挙区は自民党候補が優位な展開 序盤の情勢調査
来月8日に投票が行われる衆議院選挙について、KNBと読売新聞社は合同でおとといときのうの2日間、情勢調査を行いました。
県内の3つの選挙区は、全て自民党候補が優位な展開となっています。
富山1区
調査では、県内各選挙区の有権者に誰に投票したいと思うかを尋ねました。
その結果、4人が立候補している富山1区では自民党 元職の中田宏候補が優位、リードしていて、中道改革連合 前職の山登志浩候補が追いかける展開です。
富山2区
一騎打ちとなっている富山2区は自民党 前職の上田英俊候補が優位に立っています。
中道改革連合新人の越川康晴候補は支持拡大を図っています。
富山3区
4人が立候補している富山3区は、自民党 前職の橘慶一郎候補が盤石の体制です。
国民民主党 新人の山本圭太候補が支持拡大を図り、参政党 新人の直原美和子候補と共産党 新人の坂本洋史候補は苦戦を強いられています。
【解説】支持政党・年代別の詳しい情勢は
詳しい調査結果をお伝えします。
調査は無作為に選んだ固定電話と携帯電話に電話する方法と、インターネットサイトのID保持者による方法を組み合わせて実施しました。県内の18歳以上の有権者2846人から回答を得ました。調査にご協力いただきありがとうございました。
では、県内3つの選挙区の情勢を支持政党と年代別に見ていきます。
まず富山1区です。前職1人、元職1人と新人2人の合わせて4人が立候補しています。支持政党別の情勢です。
自民・元職の中田候補は、自民支持層の8割弱を固め、連立を組む維新支持層からも5割弱の支持を得ています。また国民支持層でも最も支持を得ていて、4割弱を集めています。
中道・前職の山候補は、中道、立憲、公明を合わせた支持層の8割強を固めていますが、国民支持層は2割弱に留まっています。
参政・新人の斉藤候補は、参政支持層の6割強、共産・新人の青山候補は共産支持層の6割強を固めていますが、どちらも苦戦しています。
無党派層では中田候補と答えた人が2割強、山候補は1割強となっています。
ただ、まだ決めていない有権者が6割以上いて、情勢は流動的です。
続いて年代別の支持状況です。
中田候補は幅広い年代から支持を得ていて、60代で5割弱、70代以上で6割弱の支持を集めています。
山候補は、60代と70代以上で2割弱と支持を広げています。
続いては、前職と新人の一騎打ちとなっている富山2区です。
支持政党別では、自民・前職の上田候補が自民支持層の9割弱を固め、維新支持層からも4割弱の支持を得ています。国民支持層も4割弱を得ています。
中道・新人の越川候補は、中道、立憲、公明を合わせた支持層の7割強を固めていますが、国民支持層は2割に留まっています。
年代別では、幅広い年代で上田候補が支持を広げています。
越川候補は70代以上から最も支持を得ていて、3割弱となっています。
そして、前職と新人3人の合わせて4人が立候補している富山3区です。
自民・前職の橘候補が盤石の態勢です。自民支持層の8割強を固め、維新支持層の4割弱から支持を得ています。
国民・新人の山本候補は、国民支持層の5割強を固めたほか、中道、立憲、公明を合わせた支持層の3割強を集めて支持拡大を図っています。
参政・新人の直原候補は参政支持層の6割弱を固め、共産・新人の坂本候補は共産支持層の8割弱を固めていますが苦戦しています。
年代別では橘候補が全ての年代で支持を広げています。
山本候補は30代で2割強から支持を得ています。
３選挙区ともにまだ投票先を決めていない有権者が3割前後いますので、今後、情勢が変化する可能性があります。
一方、比例代表の投票先はどうでしょうか。
どの政党に投票したいと思うか尋ねました。
自民が4割弱と最も多く、中道と国民が1割強で続きました。ただ、回答者のおよそ2割は投票先を明らかにしていません。
続いて、内閣支持率です。
高市内閣を「支持する」と答えた人は59％、「支持しない」と答えた人は22％でした。
高市内閣の高い支持率は県内3選挙区の自民候補の支持状況にもプラスに働いているとみられます。
また投票に行くかという質問の回答は、「必ず行く」と「なるべく行く」を合わせると92％にのぼりました。
各候補の主張を比較し自分の意思を示す１票を投じてほしいと思います。