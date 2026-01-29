「欧州チャンピオンズリーグ・１次リーグ、ベンフィカ４−２レアル・マドリード」（２８日、リスボン）

レアル・マドリードがアウェーで敗戦、これまで守っていたトップ８の座から転落し１次リーグを９位で終えたことでベスト１６へ進むためのプレーオフへ回ることになった。また試合終了間際のセットプレーからダメ押しとなる４点目を献上、決めたのがゴール前に攻め上がっていたウクライナ代表ＧＫトルビンによるヘディングシュートと後味の悪い幕切れとなった。

チームの得点源でフランス代表ＦＷキリアン・エムバペは試合後「僕らは酷いプレーをした。最後の４失点目？それだけのことじゃない。少し恥ずかしいことだけど何かが変わったということではない」と投げやりとも受け取られる発言。前節リーグのビリャレアル戦で上々の出来を見せた後のチームの失速に「昨日は良かったけど今日はダメということじゃ良くない。それはチャンピオンのチームじゃない。取り組み方の姿勢がどうとか、サッカー的な欠陥だとかいうことではない。全体的な問題」とエムバペ。トップ８から外れたことでプレーオフの２試合が追加される格好になるが「僕らは２月に時間をかけてチームを好転させたいと思っていた。（試合が入ることで）それができないのは痛いけど、僕らは今いるポジションが相応しい」と反省した。