【水道光熱費】が年間5万円お得に！節約の達人監修のもと一挙大公開！
1月28日（水）に放送した「ソレダメ！【極寒＆物価高を解決！超お得な暖かDIY＆光熱費を節約する新常識】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】＜水道光熱費＞が年間5万円お得に！節約の達人監修のもと一挙大公開！
＜目指せ満点新常識！街角裏技チャレンジ＞
街でよく聞く新常識の数々は本当に誰もが使えるのか？全員が成功したら満点新常識に認定！すぐに役立つ新常識満載！
＜年間5万円貯まる節約の新常識クイズ＞
今年もまだまだ続く物価高…何かと悩みが多い電気・ガス・水道代金のご家庭で出来る節約の新常識を節約の達人監修のもと一挙大公開！さらに活用しないともったいない！？金券ショップでよりお得になる裏技を伝授！そして、焼き肉＆寿司食べ放題で人気のすたみな太郎で禁断の原価をクイズ形式で大公開！
＜巷の悩み解消！冬が快適になる、超格安・簡単にできるDIY＞
寝室の窓からの冷気が寒い…トイレが寒い…などこの時期ならではの家庭に関するお悩みを100円グッズやホームセンターの商品を使用しDIYのプロが解決！
MC：春日俊彰（オードリー）、高橋真麻
出演者：小籔千豊、増田貴久（NEWS）
スタジオゲスト：北斗晶、DAIGO
ナレーター：服部伴蔵門
今、物価高だからこそ知りたいマル得新常識SP
MC：春日俊彰（オードリー）、高橋真麻
出演者：小籔千豊、増田貴久（NEWS）
スタジオゲスト：北斗晶、DAIGO
ナレーター：服部伴蔵門
