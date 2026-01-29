『変な絵』コミカライズ版第4巻（原作：雨穴／漫画：相羽紀行／出版社：双葉社）が2026年2月12日（木）に発売される。

【写真】『変な絵』コミカライズ版第4巻を試し読み

世界37の国と地域で翻訳出版が決定し、シリーズ累計発行部数は210万部を突破。覆面ホラーミステリー作家・雨穴のミリオンセラー作品であるスケッチ・ミステリー『変な絵』。本作を原作に相羽紀行が漫画を手掛けたコミカライズ版の第4巻が発売決定。

殺害された恩師・三浦義春の当日の行動をなぞり、K山に登る岩田。やがて8合目にたどり着き「山並みの絵」と実際の風景を見比べてみると、ある“違和感”に気づく。それは犯人が仕掛けたトリック、そして三浦がスケッチに込めた真意を解き明かす鍵だった。9枚の奇妙な絵に隠された謎が、今明かされるーー。

『変な絵』コミカライズ版第4巻発売に合わせ原作・雨穴は「これまで登場したいくつもの『絵』たちが、ここから一つの大きな『絵巻』へと繋がっていきます。これまでの巻を読んで『あれはどういうこと？』『あの人があんなことを言ったのはなぜ？』と疑問を感じた皆様…すべて解明されます。どうぞ、ご期待ください！」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）