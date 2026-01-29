¥ß¡¼¥à¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë²óÅú¤·¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ÎGACKT

GACKT¤¬¥ß¡¼¥à¤Ë­à¿¿ÌÌÌÜ­á¤ËÈ¿±þ

¡¡²Î¼ê¤ÎGACKT¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Î¥ß¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿±þ¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë¡¢1000¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö²æ¤¬°Ù¡×¤Ç²»³Ú³èÆ°¤ò¤¹¤ë¥ß¥±¤¬¡¢X¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é8»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤³¤ËºÂ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢GACKT¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¾Àîµ®¶µ¤ä²ÏÂ¼Î´°ì¤Ê¤ÉÃøÌ¾¤Ê¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó13¿Í¤¬¾è¤ë­à²Í¶õ¤ÎºÂÀÊ­á¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£

¡¡¤³¤ì¤òGACKT¤¬°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤Îµ¡ÂÎ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤«¤é­à¥º¥ì­á¤È­àÏÄ¤ß­á¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´ÖÄÌ¤ê¤ËÈô¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö²¾¤ËÁ´°÷¤¬Â·¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÏÄ¤ß¤Ï¼þ°Ï¤ò´¬¤­¹þ¤ßÉ¬¤º²¿¤«¤ò²õ¤¹¡£¤â¤·Èô¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìµ»ö¤ËÃåÎ¦¤Ç¤­¤ëÊÝ¾Ú¤¬¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£ºÇ°­¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÆ¤Á¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£

¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï±¿¤ä¶öÁ³¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£­àÎ®¤ì­á¤¬´°Á´¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢Èô¤Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤À¤±ÏÄ¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤òÆ±¤¸µ¡ÂÎ¤Ë¾è¤»¤ë¤È·ëËö¤ÏÈá»´¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¡Á¡ª¡ªÎ®¤ì´°Á´¤Ë¶¸¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁ´°÷Â·¤Ã¤Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ëÉ¬»ê¤À¤È»×¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï´í¸±¤À¡£¤À¤¬¡¢¾è¤Ã¤¿¤é¿ÍÀ¸¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡×¡ÖGACKT¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Æ»ö¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

​​​¡ÖÄ¹»þ´Ö¥Õ¥é¥¤¥ÈºÂÀÊÁª¤Ó¥ß¡¼¥à¡×(²æ¤¬°Ù ¥ß¥±X@HangermanNgaNga¤è¤ê)

¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¡¼¤À¤é¤±¤ÎºÂÀÊÉ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î(GACKT¤ÎÎ¾ÏÆ¤Î)7¤È8¡©¡×¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬Ã¯¤«¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤‼¡×¡Ö7¤ËDAIGO¡¢8¤Ëµ´Î¶±¡æÆ¤òÃÖ¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ìÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£