¡¡¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡Ê2025Ç¯7·î18Æü¸ø³«¡Ë¤¬¡¢Á´¹ñ9´Û¤Î£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¤ÇSCREENX¤ÈULTRA 4DX¤ÎÆ±»þ¾å±Ç¤ò2·î20Æü¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ÖSCREENX¡×¡ÖULTRA 4DX¡×¤Ç¤ÎÆ±»þ¾å±Ç¤È¤Ê¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤È¶Ë¸Â¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤ÆSCREENX¾å±ÇÈÇ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇ÷ÎÏ¤¹¤´¤¤¡ªàÈãÝºÂ¤¬ÉÝ¤¹¤®¡Ä¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙSCREENXÈÇ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡SCREENX¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö3ÌÌ¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡¦±Ç²è¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡£ÀµÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢SCREENXÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾Â¦ÌÌ¡ÊÊÉÌÌ¡Ë¤Ë¤â±ÇÁü¤¬Æ±»þÅê±Æ¤µ¤ì¡¢270ÅÙ¤Î»ë³¦¤¹¤Ù¤Æ¤Ç±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµÌÌ¤Î¤ß¤Ë±ÇÁü¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤È¡¢Î¾Â¦ÌÌ¤Ë±ÇÁü¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢º¸±¦¤Ë¹¤¬¤ë²èÌÌ¤Ï±Ç²è¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÍÞÍÈ¤ÈÎ×¾ì´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢±Ç²è¼«ÂÎ¤Î»ý¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡ULTRA4DX¤Ï¡¢ÂÎ´¶·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡Ö4DX¡×¤È¡¢3ÌÌ¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSCREENX¡×¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÂÎ´¶·¿¥·¥¢¥¿¡¼¡£³×¿·Åª¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤È¡¢»ëÌî270ÅÙ¤Î3ÌÌ¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±Ç²èÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢¡¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á
¢¡´Õ¾ÞÎÁ¶â
SCREENX
¡ÚÉÙÃ«¡¿¤æ¤á¤¬µÖ¡¿Ì¾¸Å²°¡¿ÌÀÏÂ¡¿Ì§ÌÌ¡¿¹Åç¡Û
ÄÌ¾ïÎÁ¶â¡Ü600±ß¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨3/6¡Ê¶â¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Î£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥ºÀîºê¤Ç¤â¾å±Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡Û
CLASS S¡§7,200±ß
CLASS A¡§5,200±ß
¢¨³Æ¼ï³ä°ú¡¢¥·¥Í¥Þ¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¾·ÂÔ·ôÅùÍøÍÑÉÔ²Ä
¢¨1»þ´ÖÁ°¤«¤é¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥¸ÍøÍÑ²ÄÇ½
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¶â³Û¤Ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡Ë´Þ¤à¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¶â¤ò´Þ¤à
ULTRA 4DX
¡Ú¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Û
ÄÌ¾ïÎÁ¶â¡Ü1,500±ß¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
