下越も29日朝にかけては一時雪が強まりましたが、日中は止んでいる時間が長くなりました。29日は南北で天気の傾向が大きく分かれました。石黒菖気象予報士の解説です。

28日夜から降った雪の量を色で見ていきますと、上越から中越の山沿いにかけて濃いエリアが目立ちますね。



29日は上越や中越に局地的な前線が発生した影響で平地にもべったりと雪雲がはりついています。最も多くの雪が降ったのが上越市高田で、50cmですね。





上越～中越にかけては、強い寒気が入ると、度々前線が発生することがあります。29日の風の様子で見ていきましょう。29日は朝鮮半島の山にぶつかった風が、日本海で合流することで発生します。JPCZが福井県にかかっていました。県内は、JPCZからは離れていたんですが、JPCZの外側で吹く北風が回り込むように入ってきているんですね。県内の南にある長野県では高い山に囲まれていますので、寒気が強まると冷たい空気が蓄積される影響で、小さな高気圧ができます。この高気圧から吹き出す風が県内に入り、海からの風とぶつかることで前線が発生します。なのでJPCZがかかっていなくても、近くにいるときは、前線による大雪にも注意が必要です。29日夜も前線がかかりやすく、広く見れば29日夜が大雪のピークといえそうです。29日夜も前線が引き続きかかりますので、上越や中越では30日の朝にかけて、平地山沿い問わず1時間に3cm以上の強い雪が降りやすいでしょう。30日の朝になりますと、前線は弱まりますが、北西の風が強く吹き付けますので、山沿いは夜にかけて雪が新たに積もる状態が続きそうです。まず29日夜～30日の朝です。広くピークでして、平地でも30センチ以上が予想されています。29日夜は無理な外出は控えましょう。30日の朝は交通も大きく乱れる可能性がありますので、時間に余裕を持っておきましょう。30日の朝から夕方にかけてみると平地は落ち着きますが、ふぶいて見通しが悪くなりそうです。山沿い、県境付近で強い雪が降りやすく、積雪が増えるでしょう。